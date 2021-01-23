巴奈22日在台北Legacy舉行個人生涯首度大型專場演出「1429」，演唱會名稱「1429」取自巴奈當日夜宿凱道的天數，她帶來新專輯《愛，不到》中多首歌曲、專場也適逢巴奈《泥娃娃》專輯20週年，他也帶來多首《泥娃娃》專輯歌曲以及許多驚喜歌曲包括〈台東人〉、〈酒後的心聲〉等。

台上播出歌曲〈流浪記〉諸多親友現身鼓勵巴奈，巴奈的女兒－－讀禧固也真情告白「老實說我小時候聽不懂，可能因為我常常聽所以覺得很普通。長大之後聽媽媽的歌會哭，看表演的時候也會哭，不能說我了解了什麼、可能是我感覺到了什麼。二十年了，謝謝妳陪我長大，媽媽我愛妳！」

在感人的氣氛中，巴奈上台演唱經典歌曲〈泥娃娃〉，帶給歌迷雙倍的感動，巴奈的丈夫那布也作為特別嘉賓上台與巴奈合唱，除帶來兩人經典合作歌曲〈也許有一天〉外，巴奈在安可中演唱〈酒後的心聲〉和〈買醉〉的組曲，歌曲中段那布也重回舞台合唱，場面彷彿大型KTV，那布更自帶KTV效果，笑喊：「來賓請掌聲鼓勵，加尖叫。」

(中時 )