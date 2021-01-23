近日中國陝西省西安市有民眾在市場買到「染色橘子」，吃完橘子後發現手指都被染成紅色了，用紙巾擦拭橘皮，紙巾也被染紅，靠近一聞，還有股化工製劑的刺鼻味道，此事曝光後引起網友熱議。

根據《華商網》報導，一名住在西安市西郊的王姓女子發現從市場買回來的橘子竟是染色的，她表示自己把橘子帶到公司吃，吃完後卻發現手指都被染紅了，起初沒想到是橘子的問題，但洗完手後再剝橘子又發生一樣的情況，之後用紙巾擦拭橘皮，紙巾也被染紅，仔細一聞竟有股刺鼻的化工製劑氣味。

《華商網》記者得知後，聯合西安營養學會生活實驗室進行實驗，發現分別從5個地方買來的8種橘子，有2種橘子有染色的情況。對此，網友紛紛留言「昨天買的橘子，早上吃的時候嘴唇碰到皮了，超級苦，像藥一樣，看到熱搜趕緊拿紙巾擦橘子，果然紙巾變紅了」、「我按照上面的方法驗了一下，我家那一筐橘子都是染色的，整個紙巾都紅了」、「天哪，我家還喜歡用橘子皮燉湯來著，這萬一不注意！」

其實先前就發生過類似事件，貴州一名網友在市場買的青蔥用紙巾擦拭竟會有淡藍顏色殘留，市場攤販表示，青蔥上會有顏色是因為加了防腐劑。

(中時新聞網)