黃尚禾戲外是Janet的好友也是表演老師。（粘耿豪攝）

Janet與老公George互相信任無話不聊。（粘耿豪攝）

謝怡芬（Janet）與黃尚禾在HBO Asia《戒指流浪記》飾演一對結婚7年卻貌合神離的怨偶，戲外兩人感情好到無話不談，Janet後來接演《神之鄉》時，因戲份重、壓力大，還請科班出身的學霸黃尚禾擔任她的表演老師，「我在台灣上過很多老師的課，但尚禾是從我們一起演戲就很懂我的優缺點，加上他在紐約上過課、比較美式一點，我們用英文溝通比較快」。黃尚禾謙虛地說：「Janet比較沒信心，擔心自己做不到，我只是在旁邊提醒她該怎麼做。」

在劇場、電影、電視累積不少作品的黃尚禾笑說，好險是Janet，他才有辦法在演戲時談戀愛，「因為我比較少接到有談感情的戲！上一個演感情戲對象應該是《醉·生夢死》的鄭人碩，《天黑請閉眼》裡有女友，但只有一場戲 我就把她殺了！」在Janet之前，他最深刻的親密戲經驗，就是曾在拍MV時一天親4個女生，開玩笑稱：「算是把戲劇裡的缺憾補回來！」Janet一聽驚呆問：「所以你是5P嗎？」他笑答：「 是輪流的啦！我是時間管理大師！」

黃尚禾也大方承認：「要對Janet不心動很難吧！」當下Janet的正牌老公George正在旁邊，被問「可以在老公面前這樣講？」Janet得意地回：「一定要啊！他在美國拍好萊塢電影時，兩個女主角都很辣很美，我們連絡時他就會故意說『我現在在忙喔』！就是好玩啦，不會真的擔心。現實中的我和劇中角色不一樣，我們很信任對方、互相都很有安全感，也不會刻意檢查對方手機，互相都有對方手機、電腦密碼」。

Janet說，她與老公甚至可以非常公開、理性地聊離婚話題，因為那也是可能會發生的事，「我們什麼都可以聊，好壞都聊。我們可能會在一起一輩子，但也有可能會分開啊，就算哪天我們真的分開，也仍會是好朋友」。

兩人合作《戒指》之前本來完全不熟，但很快就拉近距離，Janet說，他們第一天的第一場戲在山上拍攝，當時劇組先拍其他人戲份，「只有我們兩個在外面，就開始聊拍戲的事，他開始抽菸，我就『飄』遠一點，他發現我不喜歡菸味，後來抽菸之前都會先看我一下，有吻戲時，他甚至可以撐一整天都不抽菸！」黃尚禾笑著接話：「只為了求那個完美的吻！」坦言一定要壓住想抽菸的慾望，才能讓對手演員可以處在放鬆的狀態。

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(中時 )