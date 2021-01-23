美國1月製造業活動勁升至將近14年新高水準，不過新冠肺炎疫情造成供應鏈緊繃，可能推高成本與價格，意味著未來幾個月通膨可能揚升。

根據市場研究機構IHS Markit 22日出爐最新數據顯示，美國1月製造業採購經理人指數（PMI）初值躥升至59.1，創下2007年5月以來最高紀錄，明顯優於2020年12月的57.1。

經濟學家原先預估1月製造業PMI恐下滑至56.5。數值位在50之上代表製造業擴張，製造業占美國經濟比重11.9％。受惠於企業回補庫存，與疫情期間市場需求由服務轉向商品，帶動製造業活動熱絡。

在次指數方面，據IHS Markit報告顯示，1月份製造業的新訂單指數升至2014年9月以來最高，需求來自現有和新客戶。部分客戶表示開始訂購先前暫緩下單的商品，此舉促使製造業增聘人手，讓1月的就業指數由52.2升至54.8。

然而新冠肺炎疫情攪亂供應鏈，使得製造商支付的原物料價格上揚，業者再將成本轉嫁給消費者，造成1月價格指數躥升至2008年7月以來新高水準。IHS Markit的最新報告與其他製造業調查皆顯示，美國通膨可能升溫。

拜製造業強勁所賜，涵蓋製造業和服務業的1月綜合PMI產出指數，由12月的55.3勁升至58。

至於占美國經濟三分之二的服務業則持續受到疫情影響，餐廳、酒吧和其他商家的營運因疫情中斷。根據IHS Markit數據，1月服務業PMI雖由54.8上升至57.5，但就業指數卻降至6個月低點。

儘管美國已開始施打新冠肺炎疫苗，但確診人數仍不斷攀升。根據約翰霍普金斯大學統計，美國確診案例迄今已超過2,482萬人，死亡人數突破41萬人。

另一方面，美國22日出爐的經濟數據還有12月成屋銷售，表現大幅優於經濟學家預期。根據全美不動產經紀人協會（NAR）報告顯示，1月成屋銷售月增0.7％，經季調後年率達676萬戶，市場原預估月減2％和年率655萬戶。

(工商 )