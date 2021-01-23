美股超級財報周將於下周登場，多家重量級科技巨擘將陸續發布財報，其中又以蘋果與特斯拉的業績最受矚目。分析師預估蘋果上季營收可望首次突破千億美元大關，特斯拉2021年的銷售目標則是投資人關注焦點。

蘋果預計27日公布2021會計年度第一季業績，該季將是蘋果首款5G iPhone 12問世後的第一個完整季度。摩根士丹利分析師胡柏蒂（Katy Huberty）稱iPhone 12是蘋果過去五年來最成功的產品。拜iPhone 12家族熱賣所賜，蘋果該季營收上看逾1,000億美元。

根據FactSet調查分析師意見，預期蘋果上季營收將達1,025.4億美元，相較於前一年同期的918.2億美元。每股盈餘預估由1.25美元上升至1.41美元。

電動車大廠特斯拉預計27日美股盤後公布第四季業績，市場聚焦該公司2021年的銷售目標。特斯拉財務長科克宏（Zach Kirkhorn）曾在第三季法說會表示，公司第四季財報出爐時將一併公布2021年財測。

FactSet訪查華爾街37位分析師意見，預期特斯拉第四季調整後每股盈餘達1.04美元，遠遠優於一年前同期的43美分，將讓該公司寫下連續6季獲利紀錄。分析師預估特斯拉上季營收將由73.8億美元攀升至105.3億美元。

近日將公布財報的科技大廠還有微軟、臉書與超微，其他產業則有工具機龍頭卡特彼勒（Caterpillar），以及兩大信用卡巨頭威士卡（Visa）和萬事達卡（Mastercard），企業獲利表現預料牽動大盤走勢。

在美股部分，道瓊工業指數22日收盤下挫0.6％，以30,996.98點作收，標普500指數收低0.3％，報3,841.47點，不過那斯達克指數小漲0.1％，收在13,543.06點，再創紀錄新高。

(工商 )