薔薔主持網路節目《時尚女人窩》23日舉辦首錄記者會，特別穿上設計師林莉訂製的金色戰袍出場，胸前深V開到肚臍，大秀渾圓東西半球，還請來4名猛男到場將她團團包圍，她除了伸手大摸壯碩胸肌外，還一度要脫掉對方褲子，更語出驚人地表示：「要不是現在無法出國，我早就在泰國『摸雞雞』了。」

目前單身的薔薔也分享了自己的擇偶標準，曾在感情路上受過不少傷的她表示「我這個人條件比較高」，第一是男友一定要比她有錢，「要不然花我的啊，錢我自己賺自己花，貧賤夫妻百事哀」，再來則是「有處理問題的能力，有見過世面，要善良，不要騙我、覬覦我的東西」，最後是要高也要帥，「不要拐瓜劣棗，看到他就想吐，怎麼在一起，所以要看得順眼」，並稱也想當小女人，如果一開始就覺得她無法駕馭，代表對方沒本事，第一關立刻淘汰，寧缺勿濫的她還說如果一直遇不到，那就乾脆挑玩伴，不適合隨時說再見。

此外，今天錄影嘉賓梁云菲也淚訴最近不斷被已淡出演藝圈的嘻哈甜心成員柯天貝網路霸凌，對方發文辱罵她破麻、婊子等等罵她婊子、破麻等，讓她患上重度憂鬱症，也說自己曾試圖傳訊想要理性解決，但遭到已讀不回，目前已搜集完證據，將跟律師商討下周提告柯天貝加重誹謗，強調新的一年不想再容忍，絕對不會和解。

(中時 )