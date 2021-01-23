上海一名陳姓女員工為了上班不要遲到，便每日跑步狂奔進公司，而門口警衛一路追趕著她噴消毒夜，讓大批網友笑翻。(圖翻攝自微博／封面新聞)

受到疫情影響，進入不少公共場合都需配合量體溫、酒精消毒等程序，而上海一名陳姓OL因為天氣太冷賴床，導致她壓秒打卡，所以每次進公司都是用狂奔的，而日前她為了不要遲到，在進入公司時略過要幫她消毒的警衛，跑步衝刺，對方在後面邊噴消毒液邊追趕她，短短11秒有趣畫面曝光，讓不少網友笑翻。

對許多上班族來說，在寒冷的冬天要從溫暖的被窩爬起真的有些困難，不少人更因此賴床，一個不小心就可能遲到。根據《封面新聞》報導，上海這名陳姓女員工表示，因為現在進入冬天，天氣寒冷，要離開被窩早起時在太困難，「所以每天都要跑步去公司上班打卡」，導致她每天都壓線進公司。

由於現在碰上疫情的關係，在進入辦公大樓之前，都要在門口警衛處噴消毒液消毒才能入內。不過影片中可以看到，陳女拔腿狂奔進公司打卡，而後方的警衛見狀後，為了不讓她遲到，更盡責的追向前，狂噴消毒液，就是不放過任何消毒的機會，將防疫做的徹底。

影片曝光後引起正反兩極網友回應，有人則是輕鬆看待，認為影片很可愛，「笑死我了，真可愛」、「兩個月後警衛參加了奧運」，不過有網友認為，陳女這樣的行為會讓消毒工作無法確實，「真的覺得一點也不搞笑！邊跑邊消毒確定達到了消毒的效果？沒有達到幹嘛還要消毒？還有我關心的是疫情而不是這個」、「不懂為什麼那麼多人覺得搞笑，稍微早起五分鐘也不會這樣趕時間吧，不覺得很麻煩警衛嗎？」

(中時新聞網)