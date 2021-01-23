無黨籍高雄市議員黃捷罷免案將於2月6日投票，她在21日表示，自己對議員這份工作問心無愧，盼選民出來投反對罷免票。總統蔡英文日前則在民進黨中常會定調力挺黃捷。資深媒體人黃暐瀚看完民進黨內部民調直言，黃捷好比民進黨的黃蓉，若她被罷，罷免大軍將「一馬平川」。

出手救罷捷傾全力 女戰神怒轟「英皇愚蠢」

黃暐瀚21日受邀上《TVBS》政論節目「新聞大白話」，與主持人錢怡君談黃捷罷免案，對於蔡總統定調要力保黃捷，黃暐瀚認為，蔡英文並非真的擔心黃捷會被罷免，而是若黃捷、王浩宇都倒了，所產生的骨牌效應，那民進黨的黨公職，後續罷免案必然會一馬平川、倒成一片，那藍營蒙古大軍就會直攻京城大都。

資深媒體人黃暐瀚。(圖/本報資料照)

黃暐瀚指出，民進黨現在太需要一場勝仗來止血。他也秀出民進黨的內部民調，指出王浩宇的情況和黃捷有所不同，在「會去投罷免票」的民調王浩宇高達41%，黃捷只有33%，而王浩宇投票率是27.14%，過了25%，意即黃捷的罷免案雖然有可能過，但也有很大機率不過。

黃暐瀚指出，實際上民進也一直在測試選舉攻防，王浩宇罷免案是因為他本身發言惹怒多個政黨，組成聯軍罷免他，而民進黨內的地方系統也不滿他已久，所以選擇冷處理。

他也分析，王浩宇下來後，民進黨這次想反其道而行，藉衝高罷免票，來反制國民黨的組織戰。但黃暐瀚直言，民進黨鳳山立委許智傑並不樂見黃捷的不同意罷免票數衝高，因為對地方來說，若黃捷不同意罷免票假設衝高到10萬票，就代表黃捷具備直攻立委的實力，對許智傑而言，絕不願有這種情況，加上以前黃捷在時代力量跟民進黨也沒有很緊密的配合，有小綠不聽話的情形。就算民進黨中央下軍令「保捷」，但高雄地方對黃捷罷免案其實仍有顧慮存在。

(中時新聞網)