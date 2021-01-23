中華民國職業拳擊協會理事長郭枝來，在創設的鷹雄拳擊館11周年慶表演揮空拳，依舊虎虎生風寶刀未老，你能相信郭理事長已經年逾7旬了嗎！

中華民國職業拳擊協會理事長、昔日拳壇「小巨人」郭枝來創辦的鷹雄拳擊館11歲了！趁著今天舉辦11周年慶祝活動，郭枝來也發出宏願，將尋找具備潛力的台灣青少年，在提供職業發展與退休待遇的前提下，為台灣培養未來的世界拳王！

郭枝來驕傲的說，自己從17歲開始學習拳擊，一直到目前75歲還每周練拳，身體非常健康，「三高都沒有！」如果全民都學習拳擊，相信可以幫健保省下一大筆錢。

郭枝來表示，拳擊運動是養生健康事業，希望藉著11周年的慶祝活動，可以將職業拳擊運動推向社會大眾，協會目前有計畫輔導各地區成立拳擊館，除了成為區域訓練中心之外，也可以對外吸引有興趣或是有運動需求的社會人士，共同參與這項好運動，健身又可以防身。

郭枝來創辦的鷹雄拳擊館（左三）歡慶成立11周年。（中華職業拳協提供）

未來培訓職業拳擊選手，郭枝來表示將投入最好的場館、設備與師資，並且提供職業生涯規畫，選手未來退休時，他個人將致贈每位選手一間拳擊館，做為退休的收入來源。他呼籲青少年，年輕不要留白，相信自己的潛力，為人生留下有意義的篇章，用苦練的拳擊運動，打下世界拳王的寶座，為台灣爭光。

只要地區願意成立拳擊館，職業拳擊協會將會全力輔導，並派出最好的WBC國際職業教練，提供最佳師資與課程，讓全民都可以實際感受拳擊運動的好處與健康。職業拳擊協會歡迎任何有意參與這項運動的社會人士，一起為台灣拳擊運動出力。

(中時 )