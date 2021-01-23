韓國頂級男星玄彬在2021年元旦大方認愛《愛的迫降》搭檔孫藝珍，兩人默默交往8個月消息轟動演藝圈。原定在去年11月舉行的2020 APAN STAR AWARDS，因為新冠肺炎疫情延至今(23日)晚間舉行，而玄彬更在奪得典禮最大獎時，公開感謝女友孫藝珍，甜蜜閃瞎眾人。

其實原本這場頒獎典禮，玄彬將會與孫藝珍同台出席，也讓粉絲相當期待，豈料孫藝珍不僅沒走紅毯，甚至在拿下觀眾投票的人氣獎時，也是透過影片來感謝粉絲支持，不免令人有些遺憾。

玄彬、孫藝珍因為拍攝《愛的迫降》假戲真做。(取自IG)

不過沒關係，因為在玄彬憑著兩人定情之作《愛的迫降》拿下今晚最大獎「演技大賞」時，竟然真的提到了女友孫藝珍，「2021年能以這個大獎為開始真的很開心，謝謝大家對這部電視劇的喜愛，也感謝辛苦製作這部作品的編劇、導演和工作人員，多謝前輩和後輩們與我一起創造了美好的回憶。最後，非常感謝對利正赫來說最棒的搭檔尹世理藝珍，因為藝珍完美詮釋這個角色，才有利正赫如此帥氣的存在，想在這裏向妳說聲謝謝。」

玄彬這番甜蜜的感言也瞬間引發粉絲暴動，紛紛留言直呼「媽呀發糖了」、「感謝孫仙了啊！！！」、「嗚嗚嗚嗚嗚嗚嗚嗚嗚嗚最後一秒全世界只剩下我尖叫」、「怎麼那麼甜啊啊啊啊啊」、「盼著這一幕，終於等到了」。

(中時新聞網)