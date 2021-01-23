《路透社》23日報導，針對拜登政府有意重起與北韓的核武談判，美國駐北韓最高情報官員塞勒(Sydney Seiler)警告，對金正恩而言，外交不過是平壤推動核武研發的一種手段。即使拜登政府正思考使北韓重返外交談判桌的途徑，也不能抹滅此一事實，華府不應過度樂觀看待平壤的任何正面回應。

拜登提名的國務卿布林肯(Antony Blinken)19日表示，新政府計畫全面審視美國對北韓的各種工具，以尋求施壓平壤並迫使其重返談判桌上；白宮發言人沙琪(Jen Psaki)22日則重申，北韓核武是和平的重要威脅，華府在嚇阻平壤一事上存有重大利益。

對此，塞勒在華府智庫「戰略暨國際研究中心」(CSIS)活動上表示，平壤推動武器研發政策已有30年。在每次外交交鋒中，金氏政權都藉此將核計畫更向前推動一步，而不是尋找去核化的方法。華府千萬不可因北韓的戰術模糊，而影響自身在朝鮮半島議題上的戰略清晰。

因此，如果北韓領導人突然提議要展開對話，華府也不該感到萬分鼓舞；反之，如果北韓突然試射洲際彈道飛彈(ICBM)，美方也不需沮喪或過份驚訝。一切以平常心看待即可。

針對布林肯提到，如果有必要，美國也考慮提供北韓人道援助；塞勒則提醒，人道主議援助對北韓而言不存在任何利益，其念茲在茲的還是推動核武與彈道飛彈計畫。

塞勒也警告，北韓尋求發展的力量，已遠遠超過一個國家所需。新政府必須認識到不作為也存在著風險。

日前參議院外交委員會召開布林肯的人事聽證會。民主黨參議員馬基詢問，在推動北韓去核化的最終目標上，布林肯是否支持「階段性協議」，以可修訂的制裁措施，換取可驗證的北韓核武計畫凍結。

布林肯回答，美國的北韓政策需要全面檢討。目前做法使問題不僅沒有改善，反而讓情勢惡化。他強調，必須檢視現有工具，思考何者可加強對平壤的施壓，使其回歸談判桌。當然，這需在南韓、日本等盟國密切協商的前提下展開。

白宮國安會的準印太事務協調官康貝爾(Kurt Campbell)則指出，新政府必須及早敲定採取的相關措施，以免重蹈歐巴馬時期「戰略耐心」的覆轍。當時美方因拖延日久，導致平壤以戰爭邊緣政策回應。

不過，雖然康貝爾肯定「川金會」；但《路透社》認為，兩次會議對於限制北韓核武計畫上，其實沒有甚麼進展。

(中時新聞網)