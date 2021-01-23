天后楊丞琳與大陸歌手李榮浩2019年9月結婚，去年受到新冠肺炎疫情影響，讓小倆口被迫分隔兩地，平時只能靠著視訊一解相思之情。然而在分開的第304天，楊丞琳終於得以見到李榮浩了，也讓她開心在社群網站PO出一張相擁照，甜蜜寫下：「見面了。」

楊丞琳與李榮浩交往5年，戀情開花結果，她在2019年生日當天答應李榮浩求婚，同年登記結婚，正式升格為李太太，粉絲也為她開心，恭喜楊丞琳終於找到了生命中的「理想情人」。

只是小倆口才新婚不久，就因為疫情關係，被迫分隔兩地。楊丞琳去年11月在台北小巨蛋舉行出道20週年演唱會，驚傳意外不小心從2層樓高的高台摔下，導致手腳受傷，讓一直透過視訊連線愛妻的李榮浩心疼不已，在微博坦言有點生氣。

李榮浩：「為了這次的演唱會，有幾度我覺得她已經瘋了，說了她幾次，練舞練到手臂關節、腰關節發炎，不吃藥，手抬不起來（今早的事）剛一直和現場連線著，得知她摔下臺除了擔心之外，還有一些生氣。不過大家不用擔心，幸虧有人接住她，只是皮外傷。」

而楊丞琳、李榮浩等了304天，終於在今天見面了。楊丞琳稍早就在社群網站PO出一張小女孩開心擁抱柴犬的照片，甜蜜寫下：「見面了。」讓粉絲也不禁為她開心，紛紛留言祝賀「恭喜老爺恭喜夫人」、「真的好不容易，異地304天終於見面了」、「我看了都覺得感動，終於見面了」。有傳楊丞琳這次前往大陸，是受邀在人氣綜藝節目《乘風破浪的姐姐2》擔任踢館選手，不過消息尚未證實。

(中時新聞網)