民進黨籍桃園市議員王浩宇被罷免成功後，將在2月6日舉行的高雄市鳳山區無黨籍議員黃捷的罷免投票，引起外界關注。自媒體《台灣民眾電子報》前往鳳山的市場針對罷捷進行街頭民調，結果，同意罷免竟達72.7%，不同意罷免的則為27.3%。

出手救罷捷傾全力 女戰神怒轟「英皇愚蠢」

《台灣民眾電子報》在YouTube貼出最新影片，此次是前往鳳山第一公有市場與工協市場進行街訪民調，結果共有55人投票，其中同意罷免的有40人，占72.7%；不同意罷免的則有15人，占27.3%。

贊成罷免黃捷的一位媽媽認為，高雄市議會都沒辦法團結，這些就是不團結的原因之一，所以高雄不能進步，也對黃捷很寒心。年輕人應該有很好的想法，結果不是，她自己的政見，都沒有做到，永遠都在做秀，因為反對而反對，那我們高雄怎麼進步。甚至說黃捷都靠那雙大眼睛，也不尊敬韓市長。

另一位婆婆則表示，黃捷在質詢的時候，不應該那一種形象啦，這樣子有一點看不習慣。他們要怎麼樣質詢人家什麼都可以，可是那個態度不要太那個..，那麼年輕，要走的路還很長，碰到的事情是好是壞還有很多。

而反對罷捷的一位先生表示，之前有一次，黃捷幫小孩子去爭取托嬰的協助；還有虐待小孩子，她也有去幫忙，覺得她有在做事。

高雄市鳳山區的投票人數約29萬人，因此罷免黃捷的門檻票數是7萬2907票以上的同意票，而且同意票需大於反對票。

網友看完民調認為，「工協市場旁就眷村啊，居然沒有100%同意罷免！」、「反正下下禮拜就知道了，國民黨自己一定有做內部民調，至於為什麼沒有過大的動作，請各位自己好好想看看為什麼。」

(中時新聞網)