智慧型手機市場已經接近完全飽和，在高階手機中有Apple、三星等大廠，中高階、中階市場還有小米、OPPO、Realme等高CP值廠牌搶市，使南韓LG電子的市場佔率始終取得不了優勢，因此在20日發布聲明，指出關於智慧型手機業務，公司正在思考任何可能性。

事實上，自2015年Q2以後，LG的手機部門就再也沒有盈利過，也就是已經連續23季虧損，總計約5兆韓圓（約1381億元台幣）。

原因在於目前高階手機市場中有著勁敵三星、蘋果，LG的產品與前二者相比競爭力較弱；但即使在中階、中高階的手機市場，還是有小米、OPPO、Realme等以性價比取勝的廠牌，因此LG手機目前在全球智慧型手機市場占比僅2%。

LG在20日的內部信中就指出，對於手機市場持續飽和且競爭又相當激烈，公司正思考任何可行方案，並研究公司未來的計畫，但無論決定是什麼，都會保證手機部門員工的就業。

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(中時新聞網)