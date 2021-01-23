邱鋒澤因「凹嗚狼人殺」人氣爆表，2020年主持、活動大豐收，他不忘從新加坡來台打拚的初衷，日前推出第4張專輯《Eclipse日環食》，原訂月底舉辦的個人演唱會則因疫情延至4月舉行。原本以為忙完可回家陪爸媽過年，不料日前變種病毒襲台、指揮中心宣布「鎖國」，讓他返鄉計劃喊卡，「爸媽覺得我待在這裡或許比較好，台灣挺安全的。」

邱鋒澤21歲就立志要走音樂路，父母親在新加坡經營白咖啡事業，他卻從未想過繼承家業，他的父母觀念相當開明，「他們很早就發現我對歌唱的熱愛，從來沒有提過音樂之外的建議，一直支持我的夢想。」他也說明爸媽都是股東，現已退休。

邱鋒澤當完兵後開始上網找工作，他在酒吧駐唱英文歌曲，一次幾千塊台幣，最辛苦的是剛開始「沒什麼人，只有家人朋友來玩」，即使有客人也「沒有人在聽，大家都在談話中」，讓他難掩失落。他激勵自己「專注在歌聲中，我錄下自己整場表演回去聽，主要在求自我進步。」他也去唱民歌餐廳、當婚禮歌手，當作打基礎、累積經驗。

他於2014年來台發展時就抱著長期奮戰的決心，回憶剛來台的心情，他直言，剛來的時候不習慣，特別想家，經常打電話問候爸媽，大多報喜不報憂，會示愛嗎？「不太會，大多討論工作或聊生活瑣事，像是媽媽會叮嚀我走路要看車、不要熬夜」。他日前和旗下新人采子爆出緋聞，談戀愛會告訴爸媽？他說「比較少」，爸媽是否會催婚？「從來沒有這個壓力，他們都覺得順著我意吧！」

五年前他跟朋友成立「原音兄弟」，投資超過500萬元，去年最大收穫是兩場巡演成功，也力捧新人采子、裝潢辦公室，「有沒有打平要再算一下」，當老闆的好處是讓他看透徹理想跟夢想的差距，「我內心藝術掛一點，很想投多一點，但也會刪掉做取捨」，經常在資源分配時內心交戰。問他對員工兇嗎？是什麼樣的老闆，他笑說「不凶吧！就公事公辦，跟他們溝通」，而他生氣時的發洩方式是「跟朋友聊天，微微的抱怨」。

談到新年願望，邱鋒澤說：「去年一直強調今年希望踏上小巨蛋，現在希望五堅情同時踏上，演唱會規格越做越大，我也希望個人可以上北流或小巨蛋。」他也盼沒有疫情之後能帶家人出國旅行，他分享和家人最難忘的過年經驗是去北海道滑雪，「第一次碰到雪，我狂摔，和弟弟推來推去、丟雪球，很夢幻、就像電影情節看到的一樣，也拍很多照片當作紀念。」因此希望沒有疫情之後能再帶媽媽去日本，重溫北海道之旅。

邱鋒澤堅持作音樂的初衷，日前發行新專輯《Eclipse日環食》。（吳松翰攝）

邱鋒澤日前發行新專輯《Eclipse日環食》，即將於四月舉辦個人演唱會。（吳松翰攝）

邱鋒澤自新加坡來台發展多年，新年願望是站上台北小巨蛋開唱。（吳松翰攝）

邱鋒澤今年過年將留在台灣持續創作寫歌。（吳松翰攝）

(中時 )