出生時辰會影響一個人的性格和命運，搜狐網命理專欄《每日運勢風水》就指出以下幾個時辰出生的人，在2021年運勢一飛沖天，事業上有所成就。

凌晨3時和5時出生的人，對於未來都有長遠的規劃，雖然好運來得較晚，但因為過去一步一腳印所打下的基礎，相信很快就能在今年獲得很好的發展機會，同時在貴人的幫助下，也能在事業上取得不錯的佳績，連帶獲取更多收入。

中午13時和14時出生的人，個性圓滑、喜愛交際，所以當他們遇到問題時，自然會有許多幫手出謀劃策，可惜他們自身能力不夠強勁，尤其新的一年，雖然事業運旺盛，而且會有不少晉升機會，但也正因為如此，他們更需要努力學習，才不會因為無法勝任這項工作，被職場所淘汰。

下午17時和晚上22時出生的人，個性認真、富有責任感，做事情周到，也能夠提前做好準備，在工作上隨時保持良好的狀態。進入2021年之後，變得更加有野心的他們，透過不斷精進自身的能力，未來的潛力無窮，值得注意的是，千萬不要被一些挫折所擊敗，因為成功就在眼前。

(中時新聞網)