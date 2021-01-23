隨著人們對於性別的思想越來越開放，現在女性主動去追求心儀的對象已經是相當常見的現象，只不過感情世界中難免會遇到對方不喜歡自己的窘境，知名星座專家「同道大叔」近日就發文指出，有4個星座的男性就算被倒追也不會有所動搖，追求者一不小心就可能發生「熱臉貼冷屁股」的悽慘下場。

1. 獅子男

對於獅子男來說，只要喜歡上一個人他就會選擇主動出擊，根本不會給對方倒追的機會，因為他們喜歡征服，而不是「被征服」，太過主動的追求者反而會讓他們躲避，也因此如果獅子男打從一開始心就不在你身上，那就算倒追也很難成功。

2. 水瓶男

水瓶男對自己喜歡的人也很主動，恨不得每天都和對方聊天聊到半夜，但如果碰上自己的追求者，他們的態度就會變得非常冷淡，而且還表現得十分明顯，因為水瓶男一直都有一種堅持，那就是「選擇自己愛的人，而不是愛自己的人」，所以如果想要倒追水瓶男，成功率極低！

3. 處女男

處女男雖然會享受一些小曖昧，但如果要發展出一段真感情，他們又會變得十分古板，在處女男的感情觀念中，認為應該是由男性主動追求女性，所以一旦面臨被倒追的情況，他們就會產生莫名的疑慮，對待追求者的態度也大翻轉，變得非常苛刻且難搞。

4. 雙子男

雙子男的玩心重、喜歡追求新鮮感和趣味，對待愛情他們也保持一致的態度，並且更加享受「征服」的過程，追求者的癡情和專一是很難打動他們的心，除非雙子男真的對你感興趣，否則追求他們不但耗費心力，還不會得到好的結果。

(中時新聞網)