特生中心獸醫師將受困陷阱的黑熊麻醉後，由護管員於竹林陡坡中搬運至特生中心低海拔試驗站安置。（東勢林管處提供／王文吉台中傳真）

獸醫師檢傷發現711黑熊左前掌有套索勒痕，表皮些微挫傷。（東勢林管處提供／王文吉台中傳真）

再度受困陷阱的711黑熊目前已初步治療，安置於特生中心醫療籠中。（東勢林管處提供／王文吉台中傳真）

編號711台灣黑熊去年受困東卯山「山豬吊」陷阱，林務局東勢林管處成功救援並野放，日前發現黑熊進入淺山活動。為避免人熊衝突，東勢林管處原定今日在桃山部落進行大規模驅熊行動，但在上午確認點位時，發現牠從昨夜起就一直沒有移動，巡查後下午發現受困於竹林內的陷阱，立即展開救援。

傍晚經特生中心獸醫師至現場麻醉後，順利完成救援。經初步檢傷，711黑熊左前掌有套索勒痕、表皮些微挫傷，晚間已運至特生中心低海拔試驗站進行安置。

東勢林管處表示，711黑熊於去年10月中受困，經救援後野放至牠的原棲息地「雪山坑溪野生動物重要棲息環境」。但去年12月16日左右開始，711黑熊一路往淺山果園與聚落移動，進入原先設定的電子圍籬範圍。

711黑熊在12月下旬、今年1月初及1月中，密集於苗栗麻必浩部落及台中桃山部落不同果園間活動，滋擾4處果園，破壞入侵鐵皮農舍及農寮，破壞冰箱及櫥櫃，食用農民儲備食物及狗糧，入侵雞舍吃雞及飼料，引發居民擔憂人身安全。

其間東勢林管處密集派員向居民宣導，除提醒發現黑熊請立即通報，也請移除原本陷阱，部落農民也積極配合移除原本於果園周遭為防治獸害而設置的200多具陷阱。此次711黑熊所中套索位於竹林中，推測可能是早期農民所設置的防治山豬陷阱。

由於近期711黑熊仍持續在桃山部落範圍活動，並已引發民眾恐慌，東勢林管處原定於今日執行大規模驅熊行動，預計分成兩組，採雙面包夾將711驅趕至森林。惟在上午再次確認黑熊點位時，由電子訊號發現711自22日至今日清晨均未有移動軌跡，經巡查於下午1時50分發現711黑熊於一處竹林內誤中早期防範山豬之陷阱，現場人員發現時距離其僅約4公尺，看到人靠近仍有威嚇行為，活動力尚佳。

驅熊行動立即轉為黑熊救援任務，由10名同仁及保七總隊第五大隊東勢分隊員警7人於周圍啟動警戒避免人員進入，並由特有生物研究保育中心野生動物急救站獸醫團隊派出共7人趕赴現場救援，下午5點半特生中心獸醫師至現場麻醉後，現場初步檢傷，左前掌有套索勒痕、表皮挫傷，隨後以運輸籠運至特生中心低海拔試驗站進行救傷安置。

東勢林管處表示，因近期711黑熊頻繁滋擾淺山部落，原本即預定於下週邀請專家研商是否重新再將711捕捉回籠，今日恰巧因為711黑熊再度受困陷阱而提前先行安置圈養，有關日後之處置，將待專家會議審慎評估後決定。

(中時 )