罷捷團體23日舉辦罷免遊行，鳳山在地各里民組成的隊伍，也有許多國民黨黃國雄和黃國山黨部的支持群眾；據了解，罷捷團體初估參加遊行人數超過1500人。(圖/劉宥廷攝)

罷免高雄市議員黃捷團體「鳳山清捷隊」，1月23日發起罷免遊行，訴求「123，到鳳山，反萊豬，罷黃捷！」，當天下午罷捷支持者在鳳山行政中心前開始聚集，主要路線為鳳山區中山西路到大東公園。稍晚罷捷團體也PO出罷捷遊行空拍圖、影片，並粗估今現場超過千人，從影片中可見參加罷免隊伍的高雄民眾，都高喊罷免黃捷，主張下架不適任議員。

鳳山清捷隊，23日舉行罷免遊行。(圖/罷捷團隊提供)

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罷捷氣勢越來越強，123罷捷大遊行前夕，罷捷總部製作「罷黃捷反萊豬，教訓民進黨」文宣，近日全面發送到鳳山民眾手裡，呼籲大家2月6日能踴躍投票，罷掉無情無義的萊豬議員，給蔡英文、民進黨一個教訓。

鳳山清捷隊，1月23日舉行罷免遊行。(圖/罷捷團隊提供)

罷捷總部發言人徐尚賢指出，黃捷是獵取權力的投機政客，對戰友無情、對人民不義，兩年言行證明她不適任議員一職。徐尚賢指出，「沒有時力、沒有黃捷」若不是時代力量提名，當時沒沒無聞的黃捷哪可能當選議員。後來時力越來越弱，民進黨卻是有權有勢有前途，在爆出人頭黨員爭議後，黃捷馬上就找了「不民主」等理由痛批時力，隨後在外界譁然中迅速退黨。發言人強調，對戰友都如此無情，怎敢相信她會真心愛鳳山？

徐尚賢近一步表示，近7成民意反萊豬，鳳山基層民眾更堅決反對，但在高雄市議會制定《瘦肉精零檢出自治條例》時，黃捷竟在表決時閃退落跑，可見在黃捷心中，討好民進黨比維護市民健康更重要，她為了個人前途不顧鳳山市民權益，當然要罷掉。

高雄市議員黃捷。(圖/翻攝自 黃捷臉書)

對於罷免團體批評，黃捷受訪則回應，「盼大家可以去正視罷免的正當性到底是什麼？合不合理？不希望它是一個報復式的罷免」。

網友在臉書留言。(圖/翻攝自 臉書)

罷免團體23日也秀出數張遊行俯拍圖和紀錄影片，從影片中可見遊行民眾高喊罷免黃捷、反對萊豬。對此，國民黨表態，除響應「鳳山清捷隊」，地毯式向民眾說明罷捷理由，同時募集反萊豬公投連署，並結合「鳳山清捷隊」再舉辦2場說明會，也將配合下周罷捷總部規畫系列活動及「鳳山清捷隊」的文宣空戰。

(中時新聞網)