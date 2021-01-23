110學測終於落幕，但不少考生認為這次題目難度偏高，尤其數學科更是教師公認近10年來最難。考試結束後，考生們紛紛在各大論壇討論心得，有人詢問這次五個科目中，哪個科目最難，不少學生紛紛回答「全部」、「以上皆是」。

這次學測落幕，教師分析除了社會科以外，其他科目難度都偏中高，其中更以數學最難，建中數學名師陳建州更直言老師下去考可能都無法滿級分。除此之外，國文寫作的「如果我有一座新冰箱」看似容易發揮，但實則不好下筆；自然科物理、化學也偏難，且沒有搭上時事，不少學生特地複習萊劑相關議題卻無用武之地，教師也大嘆可惜。

有考生在學測結束後，在論壇《巴哈姆特》的討論區PO出複選題詢問：「110學測___，歷屆以來最難。根據判斷，下列何種選項最為恰當？」，並給出了國文、英文、數學、自然與社會5個選項，不少學生看到後紛紛留言：「當然是ABCDE」、「直接給個以上皆是的選項啊」、「全都好難」、「這次難度比前幾年高太多了」、「社會也變難了，只是其他科目難更多，所以看起來還好」。

但也有人認為：「其實數學比106年度的簡單」、「各科不知道，但平均難度應該有」、「應該是今年比較難，106寫到吐還是寫出來，今年寫到哭了」、「106寫起來沒什麼也是15，這一份爆慘」、「數學歷屆都80以上，這次只有3開頭...」、「有的時候，真的是寫的當下沒什麼感覺，對完答案後，才知道自己有多爛」、「我好爛，感覺4科45以下，是不是要被關在冰箱讀指考」。

(中時新聞網)