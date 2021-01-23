台視《2021超級巨星紅白藝能大賞》23日於台北小巨蛋登場，受疫情影響，12年來首度未開放觀眾入場，但31組藝人仍賣力演出，為大家帶來精彩的除夕夜特別節目。

本屆「紅白大使」蕭敬騰擔任開場，一身LV 2021春夏男裝華麗亮相，搖滾的黑白棋盤格裙裝，搭襯粉色襯衫，並在舞台上挑戰20秒換裝，第8度登上《紅白》，求好心切的他下足功夫，首先自彈吉他和鋼琴獻唱〈皮囊〉，以跨越19度音域展現驚人的真假音轉換，接著率領60位小舞者線上神曲〈猴籠〉，為了完美呈現所有表演，公司更豪邁租體育館，接連幾天賣力演練，最後的〈薩哈星球〉更是在舞台裝設高達8米的「17N9」太空梭，場面相當壯觀。主持人黃子佼大讚蕭敬騰的表演內容每次都精心設計，一點都看不膩，以後要改口叫他「蕭不膩」。

總主持人黃子佼特別針對牛年打造特殊造型，一身白色風衣別上超大朵紅色皮質胸花，搭配紅牛角、紅靴出場。黃子佼將紅白巨猩和白隊隊長王少偉與花花、紅隊的納豆與瑪麗介紹出場，並派出納豆和蕭敬騰PK「鬥牛拳」以100杯飲料做賭注，蕭敬騰自稱是「拳王」還放話跟納豆說：「一定要來真的，千萬不要放水！」最後蕭敬騰勝出，場面十分逗趣。

由於防疫考量未開放觀眾入場，今年改以抽籤方式決定先後順序，由紅隊先攻。首先登場的熱狗MC HotDog穿上紅白格子襯衫配紅帽，先是演唱了〈厭世吉娃娃〉，接著他走向延伸舞台至中央小舞台，帶來新作〈阿姨〉，更將最近很紅的「阿姨我不想努力了」等網路用語融入歌詞中，透過嘻哈節奏傳遞專屬於熱狗MC HotDog的風格。白隊第一棒則派出卜學亮，卜學亮先和40名小朋友帶來活潑可愛的〈起床歌〉，再獻唱最近爆紅的〈超跑情人夢〉，即便是7年前的歌曲，但編曲、歌詞依然能和現在社會接軌，加上洗腦的節奏又在網路上造成一股風潮。卜學亮隨著節奏熱舞，腳步靈活一點也看不出來會喘，最後則是快嘴嗨唱〈子曰〉。

紅隊接著派出台語小王子許富凱，深情獻唱經典歌〈雨傘情〉，並由蔣三省、蔣榮宗父子雙鋼琴伴奏演唱八點檔《生生世世》主題曲〈放風吹〉，家家則演唱台劇《一個屋簷下》，並以渾厚嗓音帶來經典曲〈家家酒〉。第二棒白隊推派有著「台灣濱崎步」之稱的王彩樺俏麗粉色短髮搭配深V白色西裝獻唱〈但是又何奈〉，楊繡惠紮高馬尾斜肩白色套裝帶來〈麥擱亂〉，接著2位廟口女神又唱又跳合唱KTV必點嗨歌〈姐姐妹妹站起來〉，熱力四射沸騰全場。

接著紅隊迎來的是靈魂女聲9m88以〈平庸之上〉、〈你朝我的方向走來〉、〈aim high〉、〈最高品質靜悄悄〉熱鬧組曲，讓小巨蛋宛如夜店DJ 台。白隊則是由盧廣仲帶來新歌〈明年〉，同時後方大螢幕出現「全民同心 醫護加油」等字樣，隔空向努力堅守台灣的醫護人員喊話加油，一起迎向更好的明天。接著帶來年度歌曲〈刻在我心底的名字〉，盧廣仲唱到尾聲突喊「歡迎刻在我『Cyndi』的名字」，歡迎特別嘉賓王心凌出場為這段表演增添更多的可看性。

(中時 )