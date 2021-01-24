新的一年剛開始，針對國內保險市場近況與趨勢，財團法人保險事業發展中心董事長桂先農日前接受媒體訪問時表示，他樂觀看待未來展望：「只要股市、匯率及利率這3個條件沒有太大的波動，可以預見今年的保險市場將會是安定的一年。」此外，面對「國際會計準則17號公報」（簡稱IFRS17）即將上路的風險，他也建議保險業者先做好風險管理，像是增提外匯價格變動準備金等，預先做好準備、以備不時之需。

「IFRS17」以資產負債表最新資訊進行估計

說到「IFRS17」，可能有許多人不了解……；所謂的「IFRS17」，是由國際會計準則理事會建立的全球共用保險會計準則，其內容包含有一般模型（General Model, GM）、變動收費法（Variable Fee Approach, VFA）及保費分攤法（Premium Allocation Approach, PAA）等保險負債衡量，採用「現時」估計，也就是以資產負債表的最新資訊進行估計。

據了解，國際會計準則理事會決議將原訂在111年1月1日上路的「IFRS17」，延後至隔年112年1月1日生效，提供給金控公司和保險公司多出1年的時間做準備；至於台灣則跟著金管會時間表、直到115年1月1日才正式啟用，換句話說，國內保險業者還有近5年的時間做準備。

面對即將上路的「IFRS17」，被視為是可能帶來極大衝擊的魔王等級風險，因為根據南韓的實務經驗，保險公司需增提高達新台幣1.13兆元的風險資本，金管會為此陸續祭出相應措施，除了著手整頓保險業「資本適足率」以強化各自清償能力外，並積極調整商品結構、資產與負債相互匹配……等，做好準備全力迎戰。

110年開春，桂先農展望新的一年：「只要股市、匯率及利率這3個條件沒有太大的波動，可以預見今年的保險市場將會是安定的一年。」同時他也讚譽金管會早在9年前就已開始要求國內保險公司進行滾動式檢討，估計所有保險公司普通股股本已增加2千餘億元，「今年保險業資金成本平均可見3字頭，足以讓接軌『IFRS17』的風險壓力大為縮減。」

(中時新聞網)