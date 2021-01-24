近來幾波超強冷空氣襲來，全台低溫下探10度以下，連帶影響急診室就醫患者又多又擠，首當其衝的就是3高患者（高血壓、高血脂、高血糖），更是容易誘發心腦血管疾病的危險時刻！小花平台溫馨提醒，面對寒流來襲時，除了自身要做好保暖工作外，養成良好生活習慣以降低罹病因子，另由專業保險顧問建議：有關心腦血管特定疾病保險，該怎麼聰明買？

45歲以上男性、55歲以上女性屬高危險群

根據衛福部所做國人10大死因統計顯示，心腦血管疾病就佔了其中3項，分別是第2位的心臟疾病、第4位的腦血管疾病及第8位的高血壓性疾病，死亡總數已遠超過首位的癌症，其中尤以腦中風對青壯年族群的健康危害最引人注目，每年約有超過1萬人因此喪命，除了死亡的威脅外，「非死即失能」尤是最可怕的地方，就算是活了下來也去掉半條命！

說到腦中風宛如人體內的不定時炸彈一點也不為過，潛藏的風險不容小覷！一般來說，腦中風分為「缺血性」腦中風和「出血性」腦中風2種，其中以血管阻塞造成的缺血性腦中風較為常見，約佔所有病患的3／4，另外的1／4則是腦出血所造成的腦中風。腦中風往往來得很突然、讓人措手不及，更可能留下嚴重併發症，輕忽不得！

在台灣，45歲以上男性和55歲以上女性是腦中風的高危險群，其中男性患病機率高於女性，而女性因為平均壽命較長，也增加了高齡中風的機率。說到影響腦中風的發生有許多危險因素，像是高血壓、心臟病、糖尿病……等慢性病患者，都有可能增加罹病機率；專科醫師建議，預防之道需從日常生活習慣做起，每天規律的運動配合良好的飲食習慣，有助於降低腦中風的發生。

(中時新聞網)