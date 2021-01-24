「因為疫情不能出國，在國內又不知道該去哪裡玩、該住哪裡，真困擾！」

「唉～手頭好緊，但又好想去玩，要怎樣在有限預算裡安排旅遊行程……」

「每次下榻的民宿、飯店都大同小異，好想住住看一些與眾不同的地方。」

百國玩家美食旅遊俱樂部會長、省錢旅遊達人943，帶你用1星價格聰明換到5星品質，為大家精選CP值最高、最令人印象深刻的全新旅宿路線──來去寺廟、教會住一晚！

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【精彩書摘】

悠遊小鎮財神居

昔日曾靠海的雲林北港，舊名「笨港」，也是台灣燈會的發源地，數百年來以朝天宮媽祖週邊相關延伸的宗教工藝及傳統民俗而為人所知，2019年獲選為「台灣經典小鎮」。由於遊客稀少，小鎮純樸且街上少有商業氣息，值得來此體驗原汁原味的在地人生活起居和慢活步調。

建議行程

第一天、北港小鎮

雲林北港武德宮 樂咖啡。(圖/圓神出版提供)

前往北港，可從台北或台中搭客運直達北港，或搭高鐵至雲林站轉台灣好行北港虎尾線或台西客運301、搭火車至斗六站轉台西客運7123、7124或台灣好行北港虎尾線至北港。若在北港站下或開車，可先參拜北港朝天宮，逛週邊老街、造訪曾得過建築首獎的北港女兒橋，再步行約20至30分鐘到北港武德宮。

若從台北搭統聯或從斗六搭台西客運可直接在「五路財神廟」站下車，前方就是北港武德宮，將行李放入三學舍，再和櫃台借腳踏車漫遊北港小鎮，尋訪北港朝天宮、朝天宮文物館、北港老街。若時間足夠，可安排於第一日造訪距離武德宮不遠的北港春生活博物館。

第二天、北港水道頭文化園區

隔天先到武德宮虔心祈福求財，再和三學舍借腳踏車閑晃北港市區，體驗小鎮風情。本日重點行程為位在北港老街旁的北港水道頭文化園區，已有將近百年歷史，日治時期曾為自來水廠，其中紅磚抽水機房充滿古典的美感，還有知名打卡景點「十角水塔」，上方是蓄水塔，樓下為辦公空間，現在作為北港遊客中心，也可在此借腳踏車逛遍北港小鎮。出了園區，老街旁的振興戲院可免費參觀、喝茶、歇腳。附近的北港工藝坊曾為雲林稅務分局舊宿舍，除了宗教工藝品展覽外，藝閣花車和鄰近的北港甕牆也非常值得一看。

餐廳安排

雲林北港武德宮 北港小吃-老等油飯、麵線羹 。(圖/圓神出版提供)

北港目前觀光客還不多，美食都是照顧在地人日常三餐的小吃攤，例如麵線糊、煎盤粿、油飯、鴨肉麵線、肉羹等。比較特別的有北港知名的「老等油飯」，可買口感溼潤特別的油飯和北港特有的麵線糊。乾麵可去擠滿當地人的五十年老店「田中麵店」，肉燥味道好吃獨特，但建議避開用餐時刻，可點意麵、滷肉飯、筒仔米糕、乾麵配魚丸湯。要注意的是，北港大小飲食店大多週二休息，建議事先多確認營業時間或避開週二停留北港。

住宿安排

雲林北港武德宮 三學舍。(圖/圓神出版提供)

雲林北港武德宮 三學舍。(圖/圓神出版提供)

北港武德宮三學舍

體驗安排

若想體驗穿古裝拍照，可至北港工藝坊有古裝和頭飾可借穿拍照，還有工藝DIY教室。若想體驗木工DIY，可考慮北港春生活博物館，前身是有七十年歷史的「盛椿木業」，館內展出一些裝置藝術及傳統木製家具，體驗活動包括版畫及製作筷子。

若適逢元宵至農曆三月的「北港藝鎮文化季」，可留意北港元宵燈會、北港巷弄燈會及北港朝天宮迎媽祖「真人藝閣」遶境等系列活動。

(本文摘自《神住宿：超值星級體驗，精選全台13間寺廟、教會》/圓神出版)

【作者簡介】

943

旅遊作家943（諧音「就是省」），曾任國內外多銜觀光大使、日本品牌手機代言與電台主持人，FB粉絲專頁近40萬人，寫作與教學十餘年。

頻繁於各大報專欄撰文及電視、廣播等媒體擔任受訪專家與固定來賓，因為最樂此不疲的愛好是分享省錢、省時、省力的自創訣竅，最熱血努力的志業是推廣超值海外旅行和台灣觀光。2008年發表＜全台寺廟香客大樓借宿資訊＞一文後，單篇點閱數近80萬並引發寺廟住宿熱潮。

共著有《來去寺廟住一晚》《跟著943超值玩日本》《10萬元環遊世界》《一張機票玩6國》等十餘本著作。

個人網站：

BLOG：943的超值省錢旅行祕笈

FB：943就是省的超值好康分享團

《神住宿：超值星級體驗，精選全台13間寺廟、教會》/圓神出版

(中時新聞網)