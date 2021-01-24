「因為疫情不能出國，在國內又不知道該去哪裡玩、該住哪裡，真困擾！」

「唉～手頭好緊，但又好想去玩，要怎樣在有限預算裡安排旅遊行程……」

「每次下榻的民宿、飯店都大同小異，好想住住看一些與眾不同的地方。」

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營養師設計餐點，還有40餘台按摩設施、SPA水療、健身房和泳池？

中醫師調配養生美食，搭配現採園區內種植的無毒蔬果、還能泡藥浴？

【精彩書摘】

台南龍崎文衡殿。(圖/圓神出版提供)

關公廟裡不只義薄雲天的關聖帝君，還有鋼鐵人、綠巨人與變形金剛等虛擬英雄一起守護鄉土，真是吸引年輕族群接近宗教的新奇方式。龍崎文衡殿大殿內共有約十尊電影英雄模型，殿外還有國際名師以關聖帝君為主題繪製的3D地景，都是拍照打卡熱點。廟宇前方還有廣大停車場，假日常吸引民眾到此野炊或露營，非常適合全家大小一起造訪。

這樣就開運

文衡殿主神文衡帝君相傳為南宋武將黃倪，因其忠義，逝後歸入仙班，敕封「文聖帝君」。清朝時被黃家列為「黃家祖佛」，金身隨家族渡海來台，定居於台南前甲，後神格晉升接掌關帝殿主祀，視為「文衡聖帝」。龍崎文衡殿前殿供奉由台南東區關帝廳及前甲顯明殿分靈的文衡聖帝，以及關聖帝君，也就是三國時代以忠義著稱的關公，又稱恩主公。偏殿供奉註生娘娘及福德正神。後殿奉請南海普陀山觀音佛祖駐駕，以及鳳娘聖母及紫雲聖母，一同庇護民眾，消災納福。龍崎文衡殿佔地五十公頃，除前後殿外，殿外石獅前還有銅雕大師陳正雄的作品。主殿周遭廣植林木，並設置週邊休閒設施以服務信眾及遊客。

龍崎文衡殿緣起於台南皇龍建築公司董事長陳慶飛，他原是後甲關帝殿信徒，因其25歲時染上不知名怪疾，雙腳行動不便。因家境之故無法四處求醫，僅能倚仗止痛藥物減輕痛苦，只得每日風雨無阻的前往台南後甲關帝殿敬拜。終於在1967年的某日半夜跪拜時，感覺關聖帝君在霞光萬丈間顯靈，神奇的是十五天後怪病竟然不藥而癒，恢復行動自由後又陸續感應聖君指點，遂開展建築事業，後來成績一路扶搖直上。為感念關聖帝君慈恩庇佑企業經營有成，發願蓋廟敬拜文衡聖帝，以造福更多信眾，於1998年落成。數年後又因原廟腹地狹窄，又選擇了現址興建新的龍崎文衡殿，並於週邊擴建各種休憩設施服務遊客，成了龍崎一大景點。

錢來運轉

前殿內還有兩座有別於其他宮廟的轉運神器，是看起來像龍捲風漩渦的座盤。轉運方法是以銅板許下心願後先過中爐香火，再投入漩渦凹槽頂端。由於漩渦精密設計的弧度，銅板會順著圓盤的曲線一路直立不倒地轉入中心，如此不斷迴旋運轉，就能將厄運轉走，並將自己的財運越轉越開，非常有意思。

這樣好吸睛

電影群雄鎮守英雄殿

龍崎文衡殿最為人津津樂道的就是為了讓新世代更接近傳統信仰，竟然請來了鋼鐵人、變形金剛柯博文、綠巨人浩克、浩克毀滅者、雷神索爾、大黃蜂 ...等等漫威英雄與好萊塢主角模型，全都請來擔任寺廟護法，加入關公忠肝義膽的行列，而且都是由信眾捐贈並合法取得版權，非常難得。其中最重的模型如浩克毀滅者重達六百多公斤，最高的模型如變形金剛與大黃蜂也有三公尺高以上。除此以外還有《變形金剛》、《復仇者聯盟》等電影中的角色如美國隊長與雷神索爾等各路英雄，以及鋼鐵人系列包括「愛國者」、「戰爭機器」、「Mark 42」等角色，全都是依著電影上映熱潮逐年進駐，一起鎮守關聖帝君的英雄殿，各個角色每每讓年輕族群如數家珍，使得龍崎文衡殿成為打卡熱地。

3D地景彩繪

除了前殿陣容浩大的英雄陣，龍崎文衡殿殿外也有以關聖帝君「過關斬將」為主題的3D立體彩繪地景，是另一個不可錯過的吸睛焦點。2018年龍崎文衡殿趁著建醮文化祭時，特別從國外請來國際3D立體繪畫大師Kurt Wenner繪製關公最為人所知的忠義故事「過關斬將」。曾任職NASA美國太空總署的Kurt Wenner，不但是國際3D地景藝術界的第一把交椅，也是教宗聖若望保祿二世指定創作「最後晚餐」的國際3D地景藝術宗師級創作家。為了繪製過關斬將的故事，Wenner 特地花了許多時間研究三國演義，又投入半年時間仔細修改，下足功夫，才將兩面牆面及地板繪製完畢，也是3D立體彩繪中少見的三面地景創作。以往宗教故事多半以傳統寺廟彩繪或石雕的方式呈現，龍崎文衡殿的創舉成功的結合西方藝術與東方神明，並擴大年輕族群接觸傳統寺廟的新途徑，使得宗教文化得以傳承，十分獨樹一格。

3D地景彩繪位於廟旁一處收藏各式木雕、陶瓷、石雕等藝術品的「義德館」中，館內還有曾為行政院文建會指定為「交趾陶保存修復技術」的國寶級大師林洸沂，應文衡殿之邀而創作的三件照壁交趾陶：日月蓮臺、松鶴延年、竹鹿長青為主題，是台灣少見的大面積壁照藝術作品，不僅少見，更是技術高超、價值連城的藝術作品。

入館無需門票，免費入場，僅假日開放合影，但必須脫鞋才能踩上地景彩繪。館內免費參觀但館藏藝術品禁止觸摸。此外館內也禁止攜帶食物、水、飲料及寵物入館，開放時間為每週日9:30~16:30。

周遭散心路線

台南龍崎文衡殿 龍崎漫遊-貓咪階梯。(圖/圓神出版提供)

貓咪階梯

很多人知道台南很好玩，但大多停留在市區，其實台南山區的龍崎也有不少私房新興景點，例如2018年才新設立的「貓咪階梯」就是龍崎區公所在老街旁打造的打卡新景點。在馬賽克拼貼的樓梯上，集合當地藝術家的作品做了立體造型創作。立體雕塑共有十二隻姿態各異的貓咪，逕自在短短二十階階梯上或站或臥、或躺或坐，發懶、曬太陽、跳躍等，模樣可愛，還有八間迷你小房子，非常好拍。

虎形山公園步道

台南龍崎文衡殿 龍崎漫遊-虎形山公園吊橋。(圖/圓神出版提供)

龍崎虎形山因山形如猛虎雄踞，故有「虎形山」之名，雖然海拔只有113公尺，卻是台南新化丘陵與嘉南平原間的最高峰。附近的自然生態環境保存得很不錯，建議早上不熱時可到虎形山公園步道走走，做做森林浴，可走望龍吊橋、環山步道、香草植物區、天然竹林區，晚上有時還可見到螢火蟲。若不耐走，也可走較短路線，大約20~30分鐘，經過龍崎吊橋繞一小圈即可回返，中午天正熱時即可到步道隔壁的竹炭故事館逛逛，避暑乘涼。

竹炭故事館

台南市龍崎區最早是平埔族西拉雅族新港社人遷居來此開發，昔稱「番社」。日治時期時曾因盛產竹子，發展出十分興盛的竹編器具產業，例如竹簍、籃子、畚箕...等日用品，竹器式微後則將竹子燒成竹炭。竹炭由於吸濕效果良好，成為許多機能衣的原料，包括竹炭襪、竹炭麵、竹炭沐浴乳、竹炭洗髮精等，竹炭已成了「黑金」，在竹炭故事館內展示販售。竹炭故事館的建築物為日治時期所遺留下來的歷史老建物，原是龍崎鄉公所，因公所閒置多年，經農會租用並規劃成為竹炭故事館，開放免費參觀，擺放竹炭展示物品及介紹竹炭功能，宛如小型展覽館，館內還兼有休息站功能，販售當地農產品，包括竹炭防蚊液等都是遊客們大肆採購的商品。

楠西梅嶺

舊名香蕉山的梅嶺也是南部民眾喜愛散心的風景區，由於名為香蕉山但其實並不出產香蕉，後來在前副總統謝東閔建議下改名為梅嶺。梅嶺從日治時期就種植梅樹成林，每年四月正是台南的賞梅季，不過梅嶺除了賞梅還可賞油桐花。由於南部氣候比桃竹苗炎熱不少，油桐花開時節比北部早，許多南部民眾樂得來此就近欣賞油桐花。上梅嶺遊憩最佳的行程安排是早上採梅子、中午吃梅子雞大餐、午後做梅酒DIY和賞油桐花、入夜欣賞螢火蟲，照表操課就是完美的一日遊。像是梅嶺的福來餐廳不但開發出梅酒DIY的體驗活動，還從山裡移植了整排油桐花到店前供遊客在DIY梅酒體驗的等候期間欣賞，還研發各色梅子餐，幾乎每一樣都有好口碑。眾人覺得特別好吃的有炸得很酥的獨創薑黃雞、燉到軟嫩易食的東坡肉、炸芋頭、梅子雞等...但也因此假日饕客眾多，建議最好避開用餐時間以免久候。

龜丹溫泉

若要賞花，也可以到台南楠西區的龜丹溫泉休閒體驗農場，農場內有一小段開得很美的「泰國櫻木花道」。泰國櫻花又名「花旗木」，每年四月花季時，泰國櫻花常毫不客氣地整全枝怒放宛如旗海，粉紅色的花海陣仗完全不輸高冷山區才看得到的正牌櫻花，非常美麗，只要來這，不用出國也能欣賞櫻花花海。有意思的是還可以在泰國櫻花花道旁的湯屋泡溫泉賞櫻，有個人純湯屋及套房式湯屋可選，或是喝茶聊天到晚上，入夜後在室外溫泉SPA游泳池一面泡溫泉一面看星星，也是一大享受。

左鎮月世界旅遊服務中心

左鎮在台灣歷史上曾數度成為「重鎮」，一是和前鎮一樣都是鄭成功屯兵鎮守之地，二是自從1971年在菜寮溪畔發現台灣第一塊人類化石後，左鎮也成為台灣歷史遺跡的重鎮。不過除此之外，左鎮的月世界也名聞遐邇，是台灣重要的白堊地形重鎮。若到近年新落成觀景平台，可免費遠眺月世界地形，無需門票。「左鎮月世界旅遊服務中心」則是左鎮已經廢校的岡林國小校地，岡林國小由於人口外移加上少子化，於2006年廢校，現在操場草地上設置了水管屋和露營地開放免費使用，晚上可以看星星。水管屋免費且不用登記，露營木地板帳位平日300元、假日400元。走南162線公路可抵達台灣海拔最低的觀日點「二寮觀日點」，若早起觀日，再一路玩到月世界，就是不折不扣的「觀日奔月」一日遊了。

附近美食

到台南山區旅遊當然要到玉井吃芒果，尤其若是產季，也就是每年四月至七月，當季的芒果會更香更甜更好吃。芒果品種包括十六世紀荷蘭人引進台灣的土芒果、一九五o年代從美國佛羅里達州引進的愛文芒果，以及台灣改良的玉文芒果。台南市玉井農會經營的「熱情小子芒果冰」佔地兩層樓，座位寬敞，內用有冷氣。芒果冰以易滲透水冰塊製成剉冰，再淋上新鮮愛文芒果做成的芒果醬及炒過台糖二砂再熬煮的糖水。若在產季時吃，就會吃到新鮮而非冷凍芒果，果肉比在大都市吃到的都甜又鮮美，吃過都會大呼過癮。

楠西區是水果產地，素有「百果之鄉」的美譽，大部分的人想到芒果只想到玉井，但其實知名的玉井芒果和萬里蟹、松阪牛一樣都是品牌名稱而非真正產地。在地內行人會知道實際上大部分的玉井芒果都是在楠西、南化等地種植，再運到集散地玉井掛牌，所以種出玉井芒果的地方可不只是玉井，楠西也是重要產地。以特色水果餐聞名的台南「果農之家」水果餐廳，位於有「水果之鄉」美稱的楠西區，老闆笑稱因為當地水果比蔬菜還多，所以開餐廳都以水果入菜。果農之家強調食材以自家種植或小農契作的當季水果為主，且隨季節更替推陳出新，十人合菜到兩人套餐都有，也可單點。例如結合鱸魚、百香果南瓜醬汁和多種果肉做成「時果黃金魚」，酸甜果香襯托出魚肉鮮甜；「香蕉苜蓿芽捲」融合香蕉特有的香甜及爽口苜蓿芽，毫無違和感；豬腳筋與當季鳳梨交織出「菠蘿虎掌」的獨特美味，還有水梨干貝、蓮霧蝦盅、香瓜菲力、龍葵雞湯等，園區內亦提供鄉野生態導覽服務和採果等活動。

住宿介紹

龍崎文衡殿為服務社會，設有戶外泡茶區，以及可供烤肉BBQ、煮火鍋的野炊區，有桌椅、自來水、遮雨棚，一旁還有販賣部販售各種茶點、零食、飲料甚至伴手禮。有意思的是還有自助投幣式卡拉OK可供使用者戶外歡唱，假日常有不少以車為家的車床族扶老攜幼全家來此露營。露營無需預約，可自由用水，廟方不會干涉，但需自備露營用品及烤肉架等野炊器材，以及自行將場地收拾乾淨、恢復原狀。

龍崎文衡殿

地址：台南市龍崎區中坑里中坑3之2號

聯絡電話：06-5940050

交通

大眾運輸可從台南高鐵站搭乘H62至「義林一街口」站下車，走中山路步行一分鐘至義林一街，搭「紅幹線延伸」往龍崎方向至「龍崎文衡殿」站下車處即是野炊區。

若開車可從關廟交流道下後左轉南雄路二段（19甲），再左轉接中正路（182縣道），直行約15分鐘即可抵達龍崎文衡殿

房型：

露營需自備器材，需自行清潔及恢復原狀。

(圖/圓神出版提供)

總評：全台唯一各路英雄殿新奇有趣，0元露營簡單又接近自然。

(本文摘自《神住宿：超值星級體驗，精選全台13間寺廟、教會》/圓神出版)

【作者簡介】

943

旅遊作家943（諧音「就是省」），曾任國內外多銜觀光大使、日本品牌手機代言與電台主持人，FB粉絲專頁近40萬人，寫作與教學十餘年。

頻繁於各大報專欄撰文及電視、廣播等媒體擔任受訪專家與固定來賓，因為最樂此不疲的愛好是分享省錢、省時、省力的自創訣竅，最熱血努力的志業是推廣超值海外旅行和台灣觀光。2008年發表＜全台寺廟香客大樓借宿資訊＞一文後，單篇點閱數近80萬並引發寺廟住宿熱潮。

共著有《來去寺廟住一晚》《跟著943超值玩日本》《10萬元環遊世界》《一張機票玩6國》等十餘本著作。

個人網站：

BLOG：943的超值省錢旅行祕笈

FB：943就是省的超值好康分享團

《神住宿：超值星級體驗，精選全台13間寺廟、教會》/圓神出版

(中時新聞網)