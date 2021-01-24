娛樂8點半》說到香港電影，必定得提「星爺」周星馳，當年他推出的喜劇片，至今仍被華人影迷認為是經典中的經典，而讓周星馳電影獲得成功的，除了他的才華與演技外，還有他身旁畫龍點睛的配角們，其中，當屬影星吳孟達最讓人印象深刻，堪稱國寶級「最強綠葉」，而吳孟達在圈內除了跟星爺有著深刻情誼外，他跟國際巨星周潤發，實際上是同期同學兼摯友，只是好友有難但周潤發堅持不借錢相救，讓吳孟達公開表示，周潤發是「此生最恨之人」。

就影視作品來說，吳孟達跟周潤發似乎沒什麼共同合作的作品，所以外界多不知兩人淵源很深，他們其實是無線台藝人培訓班同期同學，不僅出道前就認識，且私交甚篤，是非常好的朋友，吳孟達出道後跑了一年龍套，就接到《楚留香傳奇》胡鐵花一角，因此早早走紅，當時的周潤發還在底層努力著。

吳孟達是周星馳電影中的「黃金配角」。(中時資料照片)

自小家境清寒的吳孟達，少年得意後沉浸在名利雙收的喜悅中，很快就迷失在演藝圈花花世界中，盡情地放縱自己，大口喝酒、撒鈔票賭博，甚至流連聲色場所，他在紙醉金迷的時候，周潤發接演《上海灘》許文強一角爆紅，但跟好友不同，周潤發非常愛惜羽毛，直到現在已經是國際級影帝，他仍是相當自律，是許多後輩們景仰的楷模。

反觀好友吳孟達，錢來得快去得也快，80年代時，他已敗光所有積蓄，同時欠下鉅額賭債，過著天天被討債的人生，連人身安全都沒辦法確保，走投無路的他，不得不跟摯友周潤發開口借錢，向來熱心幫助人的發哥，罕見冷淡回他一句：「你自己解決」，堅持不借錢，吳孟達因此懷恨。

吳孟達曾因摯友周潤發不借錢救助，說他是「此生最恨之人」。(中時資料照片)

沒想到在吳孟達低潮之際，竟有導演賞識，主動找他拍電影，讓他惡劣的經濟狀況有了轉圜，吳孟達也因此痛定思痛，認真工作3年將債務都還清，又花了4年研究表演學，真正地愛上了「演員」這個身分，珍惜每次的演出機會，並在1991年以電影《天若有情》，拿下香港金像獎最佳男配角獎，「黃金綠葉」身分成形，他的事業也真正谷底翻身。

相傳吳孟達拿獎時，周潤發也到了現場給他祝賀，但吳孟達視而不見，當年在他破產時給予演出機會的導演看不下去，才告訴了吳孟達，其實那時候會找他拍戲，全因周潤發極力推薦，不然根本不會想到他，吳孟達多年後得知真相，痛哭懊悔錯怪最該感謝的人，兩人誤會冰釋，因此合作《又見阿郎》，吳孟達曾在訪談中提到好友周潤發的「不借之恩」，透露多年後周潤發對他吐露當年用心，發哥當時是很願意借錢救急的，但覺得如果借了，會害好友繼續沉淪，就不會戒賭振作，自然不可能東山再起，因此即使深知會被怨恨，他寧可背負這些，足見為好友著想的真心。

(中時新聞網)