在單車界做到品牌總經理的台灣女婿麥必得，選擇出走自創品牌；研發兼具環保、輕巧，且不會爆胎的自行車輪胎，奪下大獎還成功銷往歐洲。

騎單車最怕輪胎消氣、爆胎，卻有一家研發與接單總部在台灣的新創公司推出「無氣輪胎」，讓爆胎成為過去式。無氣輪胎除了摘下最新一屆、有創新界奧斯卡之稱的「愛迪生獎」（Edison Awards）運輸及個人行動交通類金獎，還賣進荷蘭阿姆斯特丹共享單車業者等全球22個城市。

這家新創叫艾逸豐，其創辦人麥必得（Peterman Mark Henry）是位台灣女婿。

「現在月產能逾10萬條，且去年銷量較前年成長2倍。」1995年就來台灣的麥必得，拿起桌上不同尺寸的輪胎進一步解釋，自行車分為內外胎，依特性有不同材質。而他口中的「條」指的是，由發泡熱塑性聚氨酯（ETPU）與發泡聚丙烯（EPP）製成四條材料，能組成一個自行車內胎。

發泡熱塑性聚氨酯（ETPU）與發泡聚丙烯（EPP）：前者為一種結晶型物理發泡材料，無毒無為、可分解，具有高彈力、高強度與耐熱等特性；後者為一發泡塑膠材質，結構緊密、耐溫性佳、吸水性低、材質堅韌。

這兩種材料過去多用在製鞋領域，麥必得卻用它來研發輪胎。因其材質特性，形塑出較一般輪胎輕巧、防爆、可回收再利用的特點；且在攝氏50度至零下30度間表現均一致，解決以往氣胎痛點，一旦裝上後，便不必擔憂後續輪胎維護等問題。

顛覆傳統 騎乘感媲美氣胎

「此產品是跳脫傳統自行車內胎製造模式，運用鞋業的發泡技術等來製造，是一項革新。」艾逸豐財務長、麥必得老婆蔡盈芬透露。

供應艾逸豐ETPU原料、德國化工大廠科思創亞太區業務發展主管陳永昌直言，其並非市場上首個提出無氣輪胎的業者，「但唯一做到與氣胎騎乘感一模一樣，又能防爆，且運用簡單工具即能安裝。」

能有這樣顛覆性的產品，要回溯至2018年。曾任美國自行車運動集團（CSG）亞洲分公司總經理，在單車業界有逾35年經驗的麥必得，相當熟悉自行車零組件，他發現，單車不論價格高低，始終有項無法解決的問題：「輪胎爆胎或消氣，且不環保。」

於是，他聚焦輪胎產品，尋找可能的材質。「透過鞋業朋友介紹認識ETPU與EPP原料，常被運用在運動鞋氣墊等處，彈力佳又能回收再利用。」麥必得毅然離開原服務公司，選擇深耕多年、有穩固網絡與人脈的台灣創業。

但一開始要運用製鞋領域的材料到輪胎研發，技術難度不低。陳永昌觀察，要把ETPU運用至輪胎上，過程相當複雜，麥必得嘗試超過數百個原型才完成如今的產品。「從原料一顆顆的小粒子開始進行加工、發泡，每個環節都須謹慎調整；且為了與氣胎有同樣騎乘感受，在密度、回彈力、尺寸等要精確要求。」

麥必得笑說，當時概念新穎、沒有前例可循，一切只能靠自己不斷嘗試。「因達不到理想標準，丟掉很多樣品。」以密度來說，射進愈多ETPU顆粒，內胎彈力就愈佳；目前光密度與硬度就分為三種。

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《今周刊》第1257期

(中時新聞網)