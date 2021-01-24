編按：外媒報導德國經濟部長致函我政府籲請提高汽車業晶片供給。對此，經濟部表示，目前尚未收到相關信函，但因近日多國提出類似需求，已與國內晶片供應廠展開討論，並請業者全力提供協助；而台積電則回應，會持續與汽車電子客戶緊密合作，支援其產能需求。

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美國疫情並未隨著疫苗開始施打而減緩，並影響到經濟，難怪聯準會主席鮑威爾認為寬鬆政策不變，繼任的葉倫也持相同看法；而摩根大通、花旗集團、富國銀行發布放款備抵呆帳準備超過五○億美元，雖小於原先預料，但摩根大通提醒，全球經濟面臨新冠肺炎疫情風險仍然嚴峻。摩根大通的授信準備超過三百億美元，即反映近期經濟不確性仍高。市場還是擔心經濟前景，尤其進入元月份，包括德國及日本都實施封城至月底，雖說是想用激烈手段一次根絕或阻斷疫情發展，但若是時間拉長，則原本預估今年復甦的經濟勢必隨著時間而受影響，目前只能寄望疫苗有效預防。

殖利率高 台股上漲有理

企業財報陸續公布，華爾街預期標普五百企業去年第四季獲利，將較一九年同期萎縮十二％，不過隨著二○年第一季新冠疫情爆發，基期變低，只要疫情獲得控制，接下來下一季季報應該將不錯。美股低基期的像是銀行股，二○年底通過壓力測試，二一年還可以買庫藏股；能源股則有國際油價回到五○美元之上，兩者對於股市低檔支撐將有一定功效。

歐洲股市也大多回測月線及十日線之間；亞洲股市日、韓則在十日線上下，三星及浦項鋼鐵這次回檔較深，但ＬＧＤ姿態就較高；日本則是被動元件相關的如太陽誘電及京瓷走勢就較強；倒是中國深滬指數反彈，重新站回所有均線之上，指數還在相對高檔；而預期拜登政府可能對中政策較和緩，科技股反彈頗強，其中以CMOS為主的韋爾最強；香港開始補漲，恆生及國企股指數都將挑戰近兩年高點，包括美團、騰訊、富智康、鴻騰及舜宇光學都大漲。中港股市算是跟上這波美日韓台股的大漲。而綜觀全球股市，都還屬於高姿態。

台股近一周受到院內感染疫情擴散而不安，不過從發生第一、二例到現在五例，對股市影響漸小，一如國外股市一樣，主要是資金多。但是若出現封院或確診人數大增，則影響性將大。至於產業方面還是利多不斷、漲價聲頻傳，包括半導體、塑化、鋼鐵、航運都是。而資金湧向重量級電子權值股台積電、日月光、聯電、鴻海、聯發科等，這四檔今年以來平均漲幅達二五．六％，超過大盤上漲的八％三倍。其中日月光及鴻海各上漲三四．六％及二九．三％，高居權值股之冠，主要是去年漲幅小或下跌，後續漲升力道仍可留意。

台灣半導體產業去年成長超過二成，相較於全球衰退，表現非常出色，而龍頭台積電總市值已超過股神的波克夏，居全球第十名，再上去就頂到阿里巴巴、騰訊及臉書，也居亞洲第三名，也拉升台股指數逼近一萬六千點。台股的總體股價淨值比也超過二．二倍。而股市的股價淨值比到底多少合理，很難有一定標準，金融海嘯時達二．二五倍，網路泡沫時更高達三倍以上；不過這次台股較不同的是企業獲利大增，去年前三季上市櫃公司總獲利是一．六九兆，第四季上市櫃營收依然亮眼，單單十二月就有超過一七○家公司營收創歷史新高，以此推估全年獲利將超過二．四五兆，創歷史紀錄，那麼今年配息就相對較高，這也就是台股為何漲到一萬六千點附近，股息殖利率預估仍有三％左右。所以台股基本上低檔有支撐。

不過從十一月開始單月上漲一一七六點、十二月上漲一○○九點、元月份至今又上漲超過一千一百點，連續大漲，指數創高點後，與年線乖離約二九．四％，按過去經驗：台股一二六八二高點、一○二五六高點和一○三九三高點，和年線正乖離率剛好都在二九至三○％；中期累積漲幅也相當大，容易引發獲利回吐賣壓而震盪或拉回。短線上以月線為強弱關卡。

車電刺激晶圓代工喊漲

再者，距離農曆封關二月五日十一個交易日，一般賣壓在提前一周會出現，直到最後五個交易日上漲機率才會提高至六五％左右，因之接下來一周部分個股可能震盪較激烈。此外，融資不宜單日增加超過二五億元或是連續增加超過五十億元，這是回檔訊號之一。至於今年外資已買超逾四○○億元，而從去年聖誕節之前十二月二十一日開始大買至今，買超金額近千億元，相對去年賣超約五千七百億元，回補尚不到一半，外資買賣超也將影響台股。

這次主導台股挑戰一萬六千點要角就是台積電、聯發科及鴻海，這三家公司正好是占台股指數前三名權值股。台積電法說會釋出利多，最重要是今年資本支出高達二五○至二八○億美元，相當於超過七千四百億台幣以上，而台灣一年國防預算不過三千五百億元，台積電一家公司資本支出規模是國防預算的兩倍，由此就可知道其威力。

龐大資金主要在投資先進製程及封裝，對於國內外供應鏈如艾斯摩爾、應材、漢唐、精測、帆宣、萬潤、弘塑都是利多。重點在於市場對於讓人驚奇的資本支出，部分外資認為將影響配息及獲利，有的甚至逆向調降目標價至四二八元；但更多是調高升評價至八百、甚至出現一千元報告。去年外資賣超台股最多的就是台積電，而推升主要力量來至國內壽險等法人資金，等到外資正式大舉回補已是十二月下旬的事，當時股價約在五二○元左右，而外資將台積電股價推升至六四○元附近，總市值六千億美元，居全球第十名，股價正在走波段上升，直到跌破月線才算休息。

而近期屢屢傳出中美歐洲等國家汽車生產出狀況，主要在於車用晶片供應不足，甚至來台透過政府高層向業界要產能，台灣晶圓代工全球市占率單單台積電加聯電就占有六二．五％，地表上幾乎有三分之二的晶圓代工產能是靠台灣，而汽車電子化加速，晶圓代工原本就有３Ｃ商用及伺服器等客戶，龐大汽車電子要擠進來當然會刺激晶圓代工漲價，所以台積電、聯電、世界先進、力積電等，台積電及世界股價都創歷史新高。

ＩＣ設計族群表現整齊

台積電股價一直創高，目前名列台股第十八，已是高價股族群，嚴格來說，屬於台股第二個高位階族群（第一是超過千元以上，包括大立光、信驊、矽力ＫＹ、譜瑞ＫＹ、祥碩、亞德客、旭隼），股價的強勢已開始掀起四百至千元這個階層比價作用。

其中ＩＣ設計族群表現較整齊，有聯發科老大帶頭，該公司在５Ｇ晶片競爭上，對手高通代工是三星，但三星技術明顯與台積電有落差，使得下游廠商向聯發科靠攏，聯發科去年營收為三二二一億元，年增三○．八％，成長幅度較台積電還大，今年５Ｇ手機加速推出，聯發科有台積電靠山，占據有利位置，且其下指紋辨識的匯鼎、電源管理的立錡、無線通訊的雷凌都是強棒，今年獲利成長力看好標直指一千元並不為過。

除了聯發科，ＩＰ相關股包括世芯、愛普、力旺、立積股價紛紛落在八百、六百、五百元之上；具有中國自製處理器需求連結的世芯，股價已登上八百元；先前股價一度回落至四百元以下的愛普，具有異質整合優勢，股價一度挑戰六五○元，帶動力旺上漲。而自結去年十月單月ＥＰＳ一．九五元的射頻晶片業者立積，十一加十二月自結ＥＰＳ達三．五九元，預估第四季ＥＰＳ近五元，全年約十三．五元；而立積客戶需求目前遠大於供給，訂單已看至上半年，產能也與後段供應商配合，估今年較去年提升二五％以上，今年第一季即可見到新產能效益，營收可望顯著彈升。新技術WiFi 6，立積去年營收比重已達三成，今年隨著５Ｇ帶動傳輸量增加，WiFi 6滲透率也將提升，估今年WiFi 6營收比重將達五成以上，且因價格較前一代產品提升三成，有助產品組合再優化，獲利續創高。若以法人預估今年ＥＰＳ將挑戰二五元，ＰＥ尚未達三○倍，股價邁向六百元以上並不難。

同樣是以通訊晶片為主的瑞昱，是老牌好公司；二○二○年全球前十大ＩＣ設計商營收排名依序為：博通、高通、輝達、聯發科、AMD、賽靈思、邁威爾、聯詠、瑞昱、戴樂格，瑞昱高居第九名，其實該公司名列前十名已經數年了，隨著ＩＣ需求旺盛，預估去年ＥＰＳ約十六．五元，也是創歷史新高，股價正向五百元邁進。

好公司股價底部慢慢墊高

至於第八名的聯詠也是ＩＣ設計族群一線好公司，三年前ＥＰＳ八．二六元，如今竟能倍數以上成長，預估去年有機會向二○元靠近，換算ＰＥ僅約二○倍左右，以該公司身為驅動ＩＣ最大廠，每年配息都相當不錯，股價相對是偏低了。

其實好公司股價都慢慢墊高，例如砷化鎵代工的穩懋，大手筆花八五○億元投資南科高雄園區，站在５Ｇ功率放大器主要供應大廠高度，今年ＥＰＳ挑戰二○元，ＰＥ不高。電池主要供應大廠新普去年前三季ＥＰＳ高達十七．七九元，全年約二四．五元，今年上看二八元，股價未到四百元，也算是便宜。此外，近期默默上漲的工業電腦龍頭研華，上漲量不大，大多時間都未超過三千張，但近兩個月股價也從三百漲至接近四百元，工業電腦族群被遺忘已久，如今龍頭率先表態，可注意被台達電投資的立端以及鴻海集團的樺漢。

《先探投資週刊2127期》

至於股價較低者，非面板雙雄友達及群創莫屬，面板市況從去年六月起回溫，報價一路上漲到今年一月仍不停歇，隨著五大品牌拉貨積極，業者認為「漲不夠」，未來半年要再漲三至四成，等於一季至少要漲十五至二○％，漲勢比預期高一倍。筆電方面在疫情持續下，漲價不變。

傳產股中台塑四寶、中鋼、東鋼、中鴻、豐興獲利都明顯好轉，股價走勢也較穩健，不似航運股大漲大跌，在上半年展望仍好中，目前量縮，股價可攻可守。(全)

全文及圖表請見《先探投資週刊2127期精彩當期內文轉載》

(中時新聞網)