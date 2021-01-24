長期在澳洲打拚的台灣富豪吳進昌，公開收購電商「夠麻吉」55%股權，在他的盤算裡，這只是第一步，接下來還會物色物業、物流業、倉儲業，壯大在台灣的版圖。

根據《財訊》報導，2020年12月10日，甫成立一個多月的澳台國際投資公司以每股75元，溢價逾4成，總計花費約7億元公開收購電商「夠麻吉」，2021年1月公告已取得55.01%股權，使得長期在澳洲打拚的台灣富豪吳進昌浮上台面。

曾登上澳洲華人首富的澳台國際董事長吳進昌，1990年帶著一家人移民澳洲，當時考量到澳洲是全球最大的綿羊飼養國，加上農畜加工進入門檻相對較低，所以做起綿羊油生意，成為澳洲第一個綿羊油品牌，素有「綿羊油大王」的稱號。

事業壯大後，吳進昌的經營版圖延伸到生產橄欖油、蜂王漿等健康食品，後來又買下了澳洲獵人谷中一塊1200多甲的土地，經營葡萄酒莊園。在澳洲多角化的成功經營，2016年讓兩夫妻躋身澳洲百大富豪之列。

勇闖澳洲 曾登華人首富

《財訊》報導指出，2018年可說是吳進昌事業發展的轉折點。他出售旗下公司ANCB（擁有Nature's Care、Health Care等品牌）75%股權，交易對象是以中國建銀投資為首的中國買方；同年，在台灣設立了具進口貿易性質的澳良國際公司，將始終獨立經營的Hunter's Dream品牌引進台灣市場，也持續找尋和台灣廠商合作的可能性，就在這時與曾是台灣最大團購電商平台「夠麻吉」牽上線。

吳進昌表示，在澳洲打拚30年，一直將產品引入台灣，把事業交棒給下一代的規畫，而2020年發生新冠肺炎疫情，更加速了他回台投資的腳步，「夠麻吉」便成為他在台灣收購的第一家公司，建立起自家商品的網路銷售平台。

不過，只是要賣商品，需要自己併購一個平台嗎？尤其，「夠麻吉」雖曾因為團購票券的熱潮風光一時，但團購業者和消費者糾紛不斷，同時與合作商家的分潤也不時鬧上新聞版面，2015年美商Groupon退出台灣市場後，「夠麻吉」成為少數僅存的團購電商業者。

對此，吳進昌在《財訊》採訪時表示，「夠麻吉」擁有300多萬名重視健康和養生的「婆媽會員」，加上與店家合作團購票券開發而累積了不少店家名單，未來可以透過「夠麻吉」，一次打開消費者與店家的市場，「所以我們並不覺得買貴了。」

持續併購 進軍資本市場

「夠麻吉」董事長吳怡達也指出，過去「夠麻吉」主要是販售電子票券，如果未來擁有自己的品牌和產品，毛利率將會拉升，加上「夠麻吉」已熟悉台灣市場的電商運作，吳進昌把實體產品上架「夠麻吉」，就可直接鋪開電商市場，算是雙贏。

(中時新聞網)