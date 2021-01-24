吃魚有益健康，但買魚似乎是很多婆婆媽媽的困擾，畢竟要挑到好魚可不容易，萬一挑得不好，不但餐桌上家人不捧場，若是吃到不新鮮的魚，反而增加健康的風險，其實，挑好魚是有訣竅的，只要掌握原則，好魚上桌一點都不難。

●市售魚貨非現撈處理 新鮮度隨販賣環境改變

養殖漁業黃徹源表示，不論是傳統市場或是大賣場、超市，魚貨的來源大都來自清晨的批發市場，批發市場所批發的魚貨是打撈後，急速降溫的冰鮮魚，因此不管到何處購買，都不會是現撈未處理過的魚貨，只是商家批發後，再以不同的方式呈現在消費者面前。

從批發市場批發魚貨時，魚貨的新鮮度是一致的，但之後隨著賣場環境的改變，可能影響眾採買時的新鮮度。

而傳統市場販售時，多是將魚一條一條的露天擺放在架上供選購，消費者也偏好這種選購方式，甚至認為這才是新鮮的魚，但黃徹源解釋，魚要新鮮，一定得要保冰，在常溫下放置太久，溫度過高，會讓魚失去新鮮度，產生腥味；傳統市場的販售模式，若保冰的工作做得不夠，很容易讓魚變得不新鮮。

●底層僅有薄薄的冰 保鮮效果不合格

腎臟科醫師江守山直言，魚如果擺放在常溫下販售，架上只有底層薄薄的冰，販售條件絕對不合格。夏天時，魚的底部因接觸冰塊可降至2℃、3℃，但中間可能就上升到10幾℃，上方接近空氣的部分就與室溫相同，達到30℃以上，很難達到保鮮效果。

很多大賣場在海鮮區會設立一個大冰台，形成一個開放式的冰箱，魚貨放置在冰台內，如同放在冰箱裡，可以持續保鮮，保鮮度良好。

超市雖然沒有大冰台的設計，但會將處理好的魚貨放在約5℃的冰櫃中，供消費者選購，同樣也是以低溫保存方式，保持魚貨的新鮮度。

●選購新鮮好魚 5大原則要牢記

不同銷售管道的環境不同，對於魚貨從批發到消費者手上的新鮮度也會有某種程度的影響，除了選擇保鮮穩定度較高的賣家之外，黃徹源也提供5大原則，供消費者參考：

1、觀察魚的眼睛：

新鮮的魚，眼睛會飽滿、明亮，如果是清蒸烹調，魚的眼睛會凸出來，如果魚不新鮮，眼睛即會凹陷。

2、察看魚鱗：

新鮮的魚，魚鱗會有光澤度，完整且滑順，不會乾乾的。

3、聞味道：

買魚時，一定要聞聞看，新鮮的魚並不會有腥味，若魚腥味太重，表示新鮮度有差；此外，有些業者會輔以化學藥物去除腥味，若聞起來有化學味道，就不要購買。

4、賣場環境：

留意賣場是否注意魚貨的保冰工作，因為保冰等於保鮮，若沒有冷凍冷藏設備，就常需借助福馬林或吊白塊等致癌的保鮮劑。

5、趁早選購：

不論是傳統市場、大賣場或是超市的魚貨，都是由清晨的批發市場供應，若是每天開賣時選購，不但可以挑最新鮮的魚，而且貨色最齊全；若是太晚才 買，也拉長了魚貨在銷售場地的環境變數。

新鮮的魚，眼睛會飽滿、明亮，魚麟也有光澤度，完整且滑順，不會乾乾的。(圖/常春月刊提供)

●冷凍魚非不新鮮 急凍處理保持鮮度

不論是傳統市場、大賣場或是超市，這類由批發市場批發的魚貨都屬於冰鮮魚，而在市面上還有一種冷凍魚，這類魚在捕獲後，會盡速送往認證的處理廠，進入急速冷凍的作業，以保持魚的新鮮度，市售的冷凍魚都已切塊，並非全魚。

江守山指出，很多人會有冷凍魚比較不新鮮的認知，其實這是錯誤的，魚捕撈後急速冷凍，才可保持在最新鮮的狀態，經急凍的魚，眼睛仍保持明亮、魚體堅實、色澤鮮明，魚肉也能保持在一定的鮮度。

●解凍冷凍魚有技巧 包塑膠袋用水沖

消費者不喜歡冷凍魚的原因還有一點是，不懂得解凍的技巧。江守山發現，很多人解凍時會將魚置放在冷藏室或室溫下，讓其慢慢解凍，但解凍過程中流出的水可是具營養價值的細胞內液，正確的解凍方式應是將魚包在塑膠袋中，再用水沖，使其快速解凍。

不論是冷凍或是冰鮮的魚，對很多人而言，似乎還是沒有現撈來得好，但黃徹源強調，經由冷凍或是冰鮮的魚，不但可以保持新鮮度，而且衛生，要吃到現撈活魚的限制太多、機率太少，經由冰鮮和冷凍技術的輔助，才能讓消費者隨時都可吃到新鮮、衛生的魚，而且維持貨源的穩定。

●價格便宜就是當季魚 價格非新鮮程度依據

除了講求魚的新鮮度，市售不同魚種的價格差異也很大，但可不是貴就是好，便宜的魚就不值得吃。黃徹源指出，有些魚早年很貴，現在很便宜，也有些魚前幾年很便宜，現在卻很貴，魚種相同，只是因貨源供應量不同，造成價格上的波動，選魚時，價格並非參考依據，重點在於新鮮。

此外，魚的價格可能與其口感有關，辦別當季魚最簡單的方式就是，價格便宜就是當季魚，意味供貨量大。

挑好魚是有訣竅的，只要掌握原則，好魚上桌一點都不難。(圖/常春月刊提供)

●鮮魚蒸煮炒 癌症自然少

很多婆婆媽媽會將某些魚與特定的烹調方式聯結在一起，但這並非必然的原則，黃徹源強調，只要魚新鮮，清蒸或是加點薑絲水煮，既簡單又美味。

江守山指出，新鮮的魚，不論蒸、煮、炒都很美味，但不要用炸的，因為炸魚的過程，魚肉的DHA與EPA會流失1/3；此外， 醃漬魚也要少吃，有研究指出，吃新鮮的魚可降低罹患食道癌與大腸直腸癌的機率，但若吃醃漬的魚，反而會增加這些癌症的風險。(編輯梁惠明)

(中時新聞網)