部立桃園醫院群聚事件，突然引發民眾社區感染恐慌，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中提醒，除了不忘記戴口罩，酒精也不要離身，雙手隨時消毒，接觸任何物體表面前，都可以噴一下。新光醫院感染科主治醫師王孝為提醒，新冠病毒在物體最長可存活3天，最擔心是私人隨身物品遭到汙染卻鬆懈。

●新冠病毒在環境最長約可生存3天 75度酒精濃度正好崩解病毒結構

王孝為表示，酒精可以殺死大部分細菌，但病毒則要視結構而定，一般常見腺病毒、腸病毒、諾羅病毒等，因沒有外套膜，酒精沒辦法作用；但冠狀病毒與流感病毒具有外套膜，酒精能夠破壞外套膜崩解病毒，導致病毒死亡，不過只有剛好濃度75%的酒精，才能在適當的強度與時間殺死病毒。

王孝為提醒，絕大部分民眾都已經養成戴口罩的防疫習慣，能有效阻絕飛沫傳染，但如果感染病患不小心將病毒沾染在手上，又忘記清潔雙手接觸到環境，就可能增加接觸傳染的風險。目前已有研究指出，新冠病毒在物體表面存活時間，比流感病毒還久，不鏽鋼或塑膠可維持1至3天、紙板則是1天，銅也可保持4個小時。

●民眾對環境物體表面警覺性高 私人隨身物品卻容易放鬆戒心

王孝為強調，發生環境汙染雙手又不小心觸碰到，沒有增加雙手消毒頻率，最擔心的反而是私人隨身物品表面，例如手機、電腦、錢包等。當雙手不小心接觸到環境病毒，不自覺觸摸私人隨身物品，雖然馬上洗手，可一旦再回頭摸手機或電腦，雙手就再度遭到汙染，此時卻以為雙手已經乾淨，觸碰眼口鼻染病機率大增。

王孝為特別說，很多人對公共環境警覺性很高，卻對私人隨身物品警覺性降低，然而不論電腦或手機，只要在一般環境中使用，都有可能受到汙染，最好在雙手接觸前後，都要用酒精將雙手消毒乾淨，同時也不要忘記消毒各項隨身物品，隨時用酒精清理可能沾染的冠狀病毒，在雙重確保下，才能大副降低感染風險。

●酒精消毒濃度與量至關重要 稀釋漂白水灑全身醫師建議：不可以

王孝為提醒，消毒用酒精必須在75%，而酒精濃度超過75%，雖然能破壞冠狀病毒外套膜，但酒精濃度高揮發速度太快，因作用時間不足而達不到完全消毒的效果；至於濃度不夠則作用力不強，也沒辦法殺死病毒。同時酒精的使用量也一定要能完整擦拭到雙手所有表面，只有少量噴掌心無法完整消毒。

王孝為補充，曾經有看到新聞畫面，部分民眾擔心衣服感染到病毒，會用稀釋漂白水噴灑全身，但漂白水刺激性太高，不適合身體大量接觸，像是此次部立桃園醫院使用漂白水大面積消毒，是出動化學兵全副武裝，穿好防護衣也戴了防護口罩，目的就在於不讓刺激物接觸到身體，導致身體產生不舒服與傷害。(編輯梁惠明)

(中時新聞網)