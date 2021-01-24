自從前高雄市長韓國瑜被罷免後，引發各級民代罷免浪潮，高雄市議員黃捷、陳致中、桃園市議員王浩宇等人都遭民眾發起連署罷免，其中，陳致中罷免案確定未成立、王浩宇遭罷免成功。黃捷案則將於2月6日進行投開票，該案更被外界視為「藍綠對決」。據高雄市選委會20日公布，罷捷案鳳山選區投票人數有29萬1629人。

據《選罷法》第90條規定，罷免案投票結果，有效同意票數須多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上，即為通過。而黃捷上屆議員選舉得票數為1萬8420票。

據高雄市選委會20日公布資料顯示，初步統計投票人人數為29萬1629人，不過，確定人數將待鳳山區選舉人名冊公告閱覽查核更正後，才能確定，並依規定於投票日3日前（2月2日）公告及陳報中央選舉委員會。

至於為何罷捷團體要罷免黃捷，提議人之領銜人劉辰芳女士提出的罷免理由書寫下，黃捷問政未盡議員之職責、問政內容扭曲事實、罔顧民意、用意識形態問政，行事風格兩套標準、沒有是非與對錯，只有顏色與政黨利益、做人不厚道沒有禮義廉恥不足代表民意等。

面對罷免在即，黃捷過去也強調「高雄不畏做出選擇！」希望鳳山人如肯定她就投下不同意票，仍用平常心面對罷免。

以下為《中時新聞網》整理出罷免黃捷案進行程序表：

罷捷時程表

(中時新聞網)