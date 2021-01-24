英特爾新執行長Pat Gelsinger在法說會上表示，2023年多數晶片仍將自行生產，委外代工比重確實可能增加，但對於是否外包給台積電隻字未提。財信傳媒董事長謝金河指出，英特爾財報優於台積電，但市值和本益比卻慘輸，差別在於成長的台積電對比正在衰退的英特爾。

謝金河在臉書發文表示，眾所矚目的Intel（英特爾），在更換了新執行長後，發布未來新定位，決定保留最核心技術，部分委外，這個宣布造成Intel及tsmc（台積電）兩家公司股價下跌，周五（22日）Intel股價下跌9.29%，而tsmc也跌3.74%，進一步造成費城半導體大跌57.77，全球半導體股幾乎全面下跌，只有聯電ADR呈現上漲的態勢。

「22日Intel也公布第四季業績，營收199.8億美元，年減1%，淨利58.57億美元，年減15%，如果拿Intel業績來比tsmc，Intel營收換成台幣約5600億元，tsmc是3615.3億元，Intel淨利換成台幣約1939億元，比tsmc的1427.7億元高一些。」

謝金河說，從財報來看，Intel優於tsmc，但反應在市值，Intel只有2323億美元，tsmc仍達6697.3億美元，這個差別在成長的台積電對比正在衰退的Intel。

他分析，Intel的EPS 4.94美元，本益比11.74倍，tsmc的EPS 3.37美元，本益比39.44倍，本益比高低顯著反應企業的前景與未來。Intel換了CEO，大家關注Intel新定位，但市場顯然沒有得到滿意的答案！

(中時新聞網)