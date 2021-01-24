出手救罷捷傾全力 女戰神怒轟「英皇愚蠢」

無黨籍高雄市議員黃捷罷免投票將在2月6日舉行，身兼民進黨黨主席的總統蔡英文下令，不能坐視不管。「Wecare高雄」也預告將在1月23日出面聲援，批評罷捷行動理由「荒謬怪誕」，並表示不願意看到罷免權變成「韓粉報復的工具」。資深媒體人韋安對此認為，「罷捷」可能會意外通過。

韋安在臉書貼文表示，民進黨、Wecare反「罷捷」的言論，都是今天的我，打臉昨天的我，簡直是「對立」和「仇恨」製造機。本來他還不認為「罷捷」會成功，現在機會越來越大了，可能會意外通過。罷免本來就是玩「情緒」的，越扯什麼民主和大道理，，越讓人起勁想去投罷免票。

網友表示，「不是玩情緒，台灣人要奮起，愛護台灣，罷去要弱化、消滅台灣的民意代表。這些民意代表以主張『同婚』、『進口萊豬』，弱化台灣，要台灣人口減少，身體脆弱，台灣實力秏弱！非罷免不可！」、「極有可能罷捷成功～因反萊豬，也幾乎是大多數民眾的共識啊！」、「救黃捷竟然是『倒汽油』。」

罷捷團體23日下午也發動千人遊行，不少國民黨議員響應。遊行民眾高聲疾呼「顧子孫反萊豬、2月6罷黃捷」、「有錢沒錢、罷捷好過年」。黃捷表示，公民權淪為報復武器，守住這場戰役非常重要，希望認同她的鳳山市民站出來勇敢投下「不同意票」，阻止這場惡意報復。

(中時新聞網)