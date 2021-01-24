由國內自主研製的兩顆立方衛星「玉山」及「飛鼠」將在美搭乘獵鷹9號火箭升空。（邱立雅攝）

科技部長吳政忠認為未來科技藍海的開拓與探索，太空產業是其中重要的一部分。（邱立雅攝）

由國內自主研製的兩顆立方衛星「玉山（YUSAT）」及「飛鼠（IDEASSAT）」，原定台灣時間23日晚間10時40分，在佛羅里達州搭乘美國太空探索公司（SpaceX）的獵鷹9號火箭（Falcon-9）發射，但就在發射前3分鐘，SpaceX緊急宣布因為天氣因素暫停發射，延至隔日再啟程。

已數次延遲的獵鷹9號火箭再度宣布不發射了，太空中心主任林俊良表示此次宣告發射取消主要是佛羅里達州當地天氣不佳，由於此次火箭發射乘載了143個衛星，是有史以來火箭乘載最多衛星的紀錄，對SpaceX壓力很大，天氣不佳貿然發射，若造成損失，對SpaceX是很大的負擔，謹慎起見才順延發射。

林俊良指出，火箭的科技研發的確相當敏感，太空科技發展要確認每個環節都很安全，才能發射，可以想像精密跟嚴謹的程度，國內在發展衛星、火箭都是抱持相同的態度，對於延遲發射，「也不能說遺憾」，在小心謹慎中，再讓任務順利成功才是最重要。

至於火箭多次延遲發射是何問題？林俊良表示，透過間接管道得知好像是第二節火箭有些問題，但在所難免，因每次在發射過程中都要檢查再檢查，只要有一點小小瑕疵，火箭發射公司都會嚴謹面對，直到修正為止。林俊良也解釋，歷來都有類似情況，過去衛星發射多次延期的情況並非例外，對太空中心來說是常面對的情況。

這次預計發射的玉山衛星是由騰暉電信科技公司、雷斯康公司和海洋大學運輸科學系共同研製，衛星上安裝的通訊儀器是自動識別系統與自動封包回報系統，可作為船隻和車輛的動態監控、商務營運、交通管制、急難救助、國土安全等用途。

飛鼠衛星則是由中央大學太空科學研究所研製，任務是觀測電離層與驗證衛星姿態控制技術，特色是自製的電離層量測儀器，這是福衛5號搭載先進電離層探測儀縮小版，能擴大電離層觀測範圍，研究電離層對衛星通訊的影響。

科技部過去曾經發射福爾摩沙系列衛星，這次除了玉山和飛鼠立方衛星，另一枚「堅果」立方衛星預定於今年年中發射升空，未來則以每年發射1顆衛星為目標。

(中時 )