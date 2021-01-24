台灣即將迎來農曆新年，不少業者瞄準商機，推出福袋吸引買氣。一名女網友直接掏出5萬元，在全家買了280個福袋，開箱完畢後PO出照片跟影片，慘烈的戰果讓網友看了全傻眼，直呼「向勇者致敬」。

女網友在臉書《全家夯什麼》PO出自己福袋戰果，她表示花了5萬買了280個福袋，上週拆了59個，這次把剩下的221個全部拆完，結果跑出一堆戽斗恐龍，自嘲家裡都快變侏儸紀公園了。除此之外還有許多飲料、泡麵與零食，放到自家玄關都快裝不下，卻沒有全家官網中的前14大獎，僅中了15獎的Uniqlo男性T恤噢10個16獎的「全家專屬禮物」。

原PO開了280個全家福袋，但僅中了第15獎的Uniqlo男T恤1件，讓網友直呼慘，但原PO表示樂趣在於開箱過程。(圖／全家夯什麼)

不少網友紛紛留言：「這太狂了」、「貧窮限制了我的想像」、「有錢就是任性」、「你家好大啊」、「這中獎率也太低」、「280個福袋竟然連一個前14獎都沒有」、「這可以直接開雜貨店了XD」、「還好啦，至少過年供品不需要煩惱」。

原PO也表示，自己其實不是很在意能不能中大獎，會中就是會中，樂趣在於拆福袋的過程，之前買萊爾富的福袋2000個也只中過一隻手錶，主要是過程很好玩，她也表示，全家的福袋內容比萊爾富的好很多。至於零食與飲料，已經全部被「地方媽媽們」瓜分完畢。

(中時新聞網)