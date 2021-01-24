110學測結束，不少學生在數學科考完後哀號，表示可以直接準備指考了。除了社會科外，其他科目普遍難度都較之前高，其中引起討論的除了數學科與英文科的「富蘭克林玻璃琴」外，還有國文寫作的「如果我有一座新冰箱」，有考生就打趣表示，他想把命題老師塞進去。

今年學測國文寫作測驗有兩題，分別是知性題「享受虛擬的幸福人生」、情意題「假如我有一座新冰箱」，後者引起考生廣泛討論，在PTT高中版留言「我只想把這次出題老師塞進去，再把我自己也塞進去，心累」、「冰箱我倒是覺得我通篇胡說八道XD」、「寫到最後完全不知道自己在說什麼」、「寫把教授冰進去，定時打開冰箱對教授笑一笑，這就是我的美好生活」、「把富蘭克林玻璃琴冰進去啊」，「新的冰箱需要食物來填滿，媽媽的心就由我來填滿」。

學測結束後，學生們紛紛製作冰箱梗圖來出氣。(圖／翻攝自巴哈姆特)

繼富蘭克林玻璃琴後，國寫的冰箱題也成為學生梗圖之一。(圖／翻攝自巴哈姆特)

考試結束後，學生們也紛紛發揮創意，繼「富蘭克林玻璃琴」後不斷製作冰箱考題的梗圖，並在圖片上附註：「你好啊學測生，真虧你能考到這裡，但你的國寫成績就到此為止了，接下來由我Panasonic變頻冰箱來做你的對手」，逗笑不少人。

對此退休教師林明進指出，國文寫作第一題可以說是考語文表達，考生比較容易發揮；第二題則是考文學表達能力，考生的表現差異會比較大，對程度不好的人來說是一場「艱困的國寫戰爭」。

全國教師會解析指出，與過去相較，今年國文寫作文本看似容易理解，其實不容易寫好。第一題有關「健忘村」的部分，敘述過於省略，線索不足，且未標記文本出處。第一題由問題（一）到問題（二）的脈絡過於跳躍，可能造成考生思考中斷，未來命題宜留意。

(中時新聞網)