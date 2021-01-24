55歲的卜學亮（阿亮）出道33年，跨足影歌視堪稱全方位藝人，螢幕前帶給觀眾歡笑，現實中和老婆育有2個女兒，一家四口感情融洽，有空就會全家出遊。他近期宣傳新戲公視賀歲片《白日夢外送王》接受專訪，聊起家庭相處，他臉上洋溢幸福模樣，回想先前大女兒赴荷蘭交換期間，全家前往旅遊，「以前是我們帶她們玩，現在是女兒幫忙安排行程，感覺長大了」，他笑說「我就是負責提重物」。

卜學亮劇中和禾浩辰飾演父子檔，因生意失敗，從高級甜點師傅、淪到鄉間開小吃店，失意喪志得過且過，兒子禾浩辰看不下去，常常吐槽、想盡辦法「刺激」老爸。現實中，他自豪地跟女兒們相處像朋友，「很多事願意主動跟父母說，不會隱瞞，像節日報備住同學家，我也告訴他們注意安全」。

卜學亮（後排左）的大女兒Betty（前排右）前年赴荷蘭交換，一家四口同遊感情超好。（翻攝臉書）

身為父親，通常對女兒是加倍疼愛，會擔心女兒談戀愛？卜學亮倒鼓勵女兒多戀愛，認為應該修一點戀愛學分，但不會給女兒壓力，認為女兒快樂最重要。不過女兒至今單身，他笑說：「女兒跟我說有去拜月老，說明年有希望，但都過1年了，叫她再去找拜了會成功的！」

他7年前推出〈超跑情人夢〉歌曲，近期因遊戲實況主「國動」不斷播送，洗腦旋律在電競界爆紅，Youtube點閱率衝破560萬，成為高雄中學畢業歌、海軍官校班舞，女兒也感受到父親再度爆紅的魅力。卜學亮分享，剛出道時曾是「暢銷男歌手」，音樂作品雄居排行榜3個月，甚至他赴馬來西亞歌友會，飯店外聚集粉絲，見他出來還會引起騷動。去年他受邀台中洲際棒球場演出，台下大合唱讓他樂喊：「真的很爽！」

卜學亮7年前歌曲〈超跑情人夢〉近日爆紅，校園演出接不停。（粘耿豪攝）

劇中因飾演甜點師傅，卜學亮拍戲特地上甜點課，學做台式馬卡龍，成品好看且美味，但其實他私下不善於下廚，最多就是泡麵、下水餃及煎荷包蛋。回憶起26歲時，他先出道後當兵，學長看他個性不錯，留他進廚房當幫廚，不必跟著出操、曬太陽，當時多幫忙洗菜、分裝，有次加菜「土虱魚」，學長忙不過來，要他幫忙剁魚，眼看時間緊迫，硬著頭皮也得上，他說：「滿恐怖的，活的直接剁3段」。

卜學亮活躍於主持、戲劇界，從當年《我們一家都是人》「恰吉」一角為人所知，又以《又一夜，他們說相聲》獲第9屆金曲獎「最佳說唱唱片」獎，至今手上已握有3座金鐘獎。他透露以前脾氣不好，沒什麼耐性，拍戲前不太上表演課，總有「覺得我不行就別找我」的傲氣。年過半百的他個性柔軟許多，也較願意嘗試，拍《外送王》前上表演課，吸收不同表演方式，對他來說是全新體驗。

卜學亮和30年老搭檔黃子佼主持《超級同學會》風光奪金，去年節目因故停播，沒能再現兩人絕佳默契，卜學亮說：「大環境不是很好，電視台有別的規劃，緣份到了就聚在一起，分開來各自努力，不排斥也期待再一起主持」，不過同年兩人師傅張小燕獲終身成就獎，師徒三人也算是共享榮耀。

卜學亮、禾浩辰劇中飾演感情好、相依為命的父子。（公視提供）

卜學亮出道33年跨足影歌視，為全方位藝人。（粘耿豪攝）

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