2020年許多行業受到疫情的影響，遭遇虧損，甚至很多人被裁員，來到2021年這個全新的開始，大家都希望能夠工作順利，荷包賺滿滿。唐綺陽在《女人我最大》節目提到，2021很特別，社會的轉變帶來巨大的影響，努力不一定能帶來成果，唯有創新、突破自我，才有機會轉運，並點名天秤座、射手座、金牛座在2021年前三個月工作運特別好，尤其是金牛座，工作運持續往上走，旺到一發不可收拾！

▍第三名：天秤座

天秤座在2020年已經悶一整年了，不過來到2021年就開始轉運，他們在過去一年做了各種改變和嘗試，過得很辛苦，甚至可以用「臥薪嘗膽」形容，新的一年就是復活的時刻，天秤座在去年準備一整年的東西能在新的一年亮相，而且成果驚豔眾人，終於受到大家肯定，一切都感覺值得了。

▍第二名：射手座

2020年是射手座有史以來最悶的一年，他們的性格樂於分享，擁有雄心壯志，是一個很有正能量的星座，但去年遇到很多阻礙，而過得非常苦悶，來到2021年，擋路的人不見了，導致破財的東西收掉了，如果去年受到爛人折磨的射手座會突然想通了，發現對方不值得付出，於是省下許多心力。工作方面，朋友、同學、兄弟姊妹是射手座的貴人，如果覺得不順，就多踏出門交朋友，才有機會遇到貴人、得到協助。

▍第一名：金牛座

金牛座是一個非常有個性的星座，他們大部分都是怪咖，只是擅長偽裝自己，因此看起來很溫和、很低調、不擾人，不過這也不能掩蓋他們很奇怪的事實。來到新的一年，他們承載了大家的期許，因為大家希望突破新的情況，奇怪的金牛座就是先鋒，如果是創業者，知名度和品牌形象會建立起來，工作運呈現往上走的趨勢，成果有聲有色。

唐綺陽點名3星座工作運旺到翻

(中時新聞網)