為探究蘋果、漿果與茶等富含黃烷醇的食物，是否能幫助人類預防心血管疾病；由英美研究團隊徵集25,618人進行飲食與血壓的實驗。過程中以生物標記(biomarker)取代傳統自陳報告(self report)，來測量所攝取的黃烷醇總量。結果發現，高黃烷醇飲食的參與者，血壓下降高達4毫米汞柱。由於高黃烷醇飲食在降低血壓、打擊心血管疾病上與地中海飲食相當，研究團隊因此建議民眾可多攝取蘋果、藍苺、黑莓、茶等食物。

根據研究團隊發表於《科學報告》期刊的論文，高血壓已成為全球疾病負擔排行的首位，更可能導致心血管疾病。現有防治措施中，往往以飲食控制為主。另一方面，黃烷醇為生物活性化合物，現有文獻已證實可改善血管功能，這引起研究團隊的興趣，試圖探究其預防心血管疾病的效果。

眾所周知，茶類、蘋果、漿果與堅果等食物，含有豐富的黃烷醇。儘管多個臨床飲食研究證實，黃烷醇能改善動脈硬化；但黃烷醇的高變異性(high variability)，讓使用自陳報告的實驗，難以精確估計黃烷醇實際攝取量，而無法成為普羅大眾的飲食參考。

因此，研究團隊徵集25,618名來自英國諾福克郡的參與者；其中，包含14,026名女性，佔總數的55%。與過往採取自陳報告的做法不同。在自陳報告中，透過參與者自我陳述攝取的食物與飲料量，來評估黃烷醇攝取量；而研究團隊則採取營養生物標記法，透過血液分析飲食攝取、代謝與營養狀態，進而判斷攝取的黃烷醇水平。

結果發現，相較於黃烷醇攝取量低的參與者，攝取大量黃烷醇的志願者，平均血壓下降高達4毫米汞柱。研究團隊指出，攝取高黃烷醇對血壓帶來的改變，與地中海飲食、得舒飲食(DASH)相當。

研究團隊之一，也是英國雷丁大學營養及健康學系副教授庫恩勒表示，這項研究證實黃烷醇改善血壓與動脈硬化的研究，更是有史以來使用營養生物標記來研究生物活性化合物的最大規模研究。使用營養生物標記可解決黃烷醇因高變異性，而導致實際攝入量落差的問題。

由於茶類、可可、蘋果、漿果類食物(如無花果、草莓、桑葚、覆盆子、黑莓、蔓越莓、藍苺)，含有豐富黃烷醇。因此，為了降低血壓、逆轉血管年齡與防治心血管疾病，不妨每天都攝取前述食物。

(中時新聞網)