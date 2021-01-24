所有的痛苦，都是為了指引你回家的路！不再試著修補生命，你就能成為生命的助手；不再試著糾正別人，你才能成為他們的祝福。

有些人一生苦苦修行，就是為了「離苦得樂」！但是，你有沒有想過，為什麼大家這麼確定遠離痛苦之後，就會接近快樂？

會不會有一種很特別的可能？真正的快樂，其實是藏在深深的痛苦之中！也就是你要懂得珍惜，自己人生中的每一個遭遇。當你可以毫不逃避、毫不抗拒痛苦，你就會擁有快樂。

而很多人感到憂鬱的原因，多半是從「不肯接受現在的處境」開始的。

在過去幾年來以諮詢幫助別人的經驗，累積無數個案，我發現：大多數人之所以長期感到痛苦，原因都是否定、或抗拒當下的遭遇，以及這個被視為「負面」經驗所引起的「負面」情緒。當你愈不能接納，就愈會耽溺在痛苦之中，甚至會轉為憂鬱，或更嚴重的身心病症。

真正能夠支持人們度過許多難關的力量，是一種「在當下立刻全盤接受」的能力！它本來應該是一項本能，只不過我們從小的教育環境，多半是以「二元對立」為教導法則，去辨識世界的種種價值，以至於讓我們遺忘了這個能力。

就像《不再試著修補生命》書中提到很多次的比喻：每一個人都是海洋，但卻都在追逐海浪、或抵抗海浪，我們都忘了：海浪，其實是海洋不可分割的一部分！

心的真正自由，並不是逃離當下的痛苦經驗，而是毫無畏懼地潛進痛苦的深處。因為，那裡面才有真正平靜，來自愛與全然的接納。

現在，就讓我摘要書中三個很重要的關鍵觀念，和你分享：

一、先學會徹底的自私

為了要完全無私，你必須先徹底的自私，眼裡只有自己，但不是平常大家所以為的那種目中無人。而是你必須願意、好奇，並且非常著迷於你與當下的各種經驗，你必須開放地去探索：痛苦從哪裡來的？這些痛苦又為什麼會出現在你身上。

你必須願意去看你最深層的恐懼、痛苦、悲傷，及尚未達成的渴望，和它們正面相對，即使你覺得，那是自己最難以被接受的地方，也要能夠被你全然地接納。

當你知道自己為什麼感受到受苦，就能夠了解別人的苦痛。當我們超脫自己的悲慘故事，就會看見那所有的痛苦，都不會只是我自己的，而是全世界、全人類共同的痛苦。

一個人失去父親時，他所經歷的悲傷，不會只是他個人的，也是全世界所有失去父親的子女，所共同經歷的。在與當下痛苦經驗，最親密的交會處，你會發現：你就是自己努力嘗試拯救的宇宙，也就是自己努力想要實踐的同理心。

真正的自由，就在於毫無畏懼地面對黑暗，也就在於認知到：你尋求的一切，其實一直藏在你最深的恐懼中！

當你想變得更好，就認真去面對最糟的部分，並且發自內心去接納它。

二、進入最深的痛苦中

我們常說的「無常」，也就是生活中的苦難，看起來好像是深不可測，令人困惑，而且無法掌握，是巨大而不可企及的難題。由於這些苦難，來的時候，好像都沒有道理和邏輯，而且來得非常出乎意料之外，讓人不禁懷疑：一定是我做錯了什麼？難道，這就是我的命？

其實沒有任何外在的事物，可以造成我們的苦難。環境，不會使我們受苦；我們對環境的反應，才是苦難的來源。只有當我們一心、想要逃離當下的遭遇時，才會覺得自己很痛苦，因為當我們這麼做的時候，我們就是把自己和生命隔離，不僅和自己的內在衝突，也和整個外在的環境抗爭。

原來，所有痛苦的根源是：我們不願承認自己的感覺，不願面對我們正在經歷的事情，不願接納所有一切的發生。

這時候，不妨勇敢地深入痛苦中，真正身歷其境地，去看看自己的恐懼，完整地接納所有自己想要抗拒的情境，最後連這一份抗拒都接納，你就解脫了！

三、真正的療癒是放手

如果我們要真正的自由，就必須誠實地面對現實，不能再否認、冀求、期望，而是要如實地陳述生命。自由，在於承認此刻的真實，不管它和我們夢想、計畫的落差有多大。

我們時時刻刻都在評價。發生事情時，急著判斷同意或不同意、應該或不應該。但這些評價，都是多餘的。因為，生命本身不好也不壞，生命就是生命，一如它所展現的，不管我們認為它是好、或是壞。

而所謂「完整的接納」，就是看清真相，而不是看到我們的期待和投射。真正的療癒，只會發生在：你決定放手的時候。

接納，是認知到：自己可以廣闊到能夠容納一切。就像海洋，會無條件地接納所有的海浪。只要你處在當下，去重新發現此刻真正的感受。包括所有你認為好的、或不好的事件。

當你不再試著修補生命，你就能成為生命的助手；不再試著糾正別人，你才能成為他們的祝福。於是，我們不再只是看到問題，而是看見自己與他人的合一，並在全然的接納中，全心投身於真實的世界。

以上跟你分享的是，由木馬文化出版《不再試著修補生命》這本書，我所為你整理摘要的重點。邀請你上《時報周刊》臉書留下意見，和我分享：你是不是已經可以認真面對，生命中最糟糕的那一個部分？並且發自內心地接納它？無論你是不是可以做到，都歡迎你留言跟大家一起討論喔。

《不再試著修補生命》書封（圖／木馬文化出版提供）

《不再試著修補生命》

本書邀請讀者一起探討如何在這個紛亂的紅塵世界找到平靜與自在。主張放下「他人能使自己完整」的期待，想要變得更好，就是認真面對最糟的部分，並發自內心接納它！

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吳若權的幸福書房：https://www.youtube.com/channel/UCgx3BZdsZi_BlT-Ub6R58eg

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