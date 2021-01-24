【1】避桃令甩鍋藍營 江啟臣批卑劣

澎湖等藍營5執政縣市宣布非必要勿赴桃園洽公的「避桃令」，被民進黨指控抵制桃園製造對立。國民黨主席江啟臣昨強調是「子虛烏有」且「卑劣至極」，民進黨若質疑，應請國防部說明。國防部發新聞稿說，這波疫情中第一個動員協助桃園防疫的是陸軍化學兵，國防部全力支持桃園防疫，官兵保護自己才能保護國人，是採取超前部署作為。

【2】二次犯案才知錯 手機滿滿A片紀錄

「沒遇到這麼令人心痛的案子！」新北某國小6年級男童涉嫌兩度性侵學弟引發譁然，新北市議員蔡淑君23日在臉書分享協助雙方和解過程指出，經同意解密男童筆電、手機，赫見瀏覽紀錄多是成人網站，雖雙方調解破局，她已要求相關單位全力處理，讓孩子未來能在學校安心學習。全案已展開調查。

【3】3陸媒獲准派員來台輪替

新冠疫情在兩岸延燒，兩岸邊境管制只會更加嚴格，陸媒在台駐點輪替限制仍無法鬆綁，許多人都已「撐不住」，近期陸續返回大陸過年。據了解，部分陸媒以「人道」需求為由，向我方提出輪替申請，陸委會官員透露，已有包括湖南衛視等3家陸媒的案件已走完申請程序，可再派員來台。

【4】隔24年 台電重啟光明抽蓄電廠

因應綠電占比走高，台灣要再建大型「天然電池」！台電近日重啟停擺24年的「光明抽蓄水力發電計畫」，預計斥資263億，在大甲溪建置350MW的抽蓄電廠，年可發電4.5億。內部已通過評估，今年將提送經濟部核定，目標2034年完工，屆時可發揮「儲能」特色，補綠電不穩定缺點。

【5】伍佰揪粉嗨唱如大型KTV

伍佰23日在台中圓滿戶外劇場辦「Rock Star」巡迴演唱會，他在台上飆唱〈淚橋〉後，熱情向全場6000名粉絲打招呼，他原定去年開唱，因疫情延期至今，「2020全世界都被折疊起來了，很開心現在我來了、你們也來了，希望今年不要再被折疊起來，大家好好享受今晚」。

(中時新聞網)