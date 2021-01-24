連續兩戰遭到克里夫蘭騎士爆冷擊敗，厄文(Kyrie Irving)決定在IG對球迷信心喊話：「我們會登上那個舞台的，那個頂尖對決的舞台，你懂的，最重要的大舞台，有能力與沒能力的人都會在那裡談論真正的參與者。如果你支持我們，歡迎，咱們衝吧。否則，你自知你無論如何也會想談論我們的功業！」

厄文說的大舞台當然是總冠軍賽了，畢竟區區的幾場敗仗不代表他們失去爭冠希望，卻因此受到外界冷嘲熱諷，肯定讓厄文很不好受。厄文還寫道：「不要跌倒了，旅途還很長呢。」這與總教練納許(Steve Nash)所說的差不多，納許認為改善球隊防守是整個球季的工作，不是幾個星期可以完全解決的。

當年為了離開騎士隊，厄文可謂使盡心機，不僅用膝傷來威脅球團，還與詹姆斯(LeBron James)翻臉。近3年多厄文繞了一大圈，帶著哈登(James Harden)、杜蘭特(Kevin Durant)組成超級球隊，卻被老東家連兩戰打敗，讓他開始懷念詹姆斯的好處。厄文表示當年詹姆斯一返回騎士他們就配合得很好，詹姆斯是個優秀的領導者，讓他減輕很多壓力並學到很多東西。

籃網不僅有厄文的態度問題、防守意識的缺失，他們起用菜鳥總教練納許、賭掉球隊選秀籤換來哈登也都受到外界質疑，若他們無法成功，尖刻的批評必然接踵而至，近幾日哈登就已經跟外頭的俠客歐尼爾(Shaquille O'Neal)打起口水戰了。

(中時新聞網)