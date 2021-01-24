新竹一位16歲少女傳失蹤，一位網友代友人發出尋人啟事，據失蹤的少女母親轉述，少女失聯前疑似認識了一位男孩子，已經一個禮拜沒回家也沒去上課。家屬已報警處理，盼望能透過網路力量尋回女兒。

一位網友23日在臉書社團《新竹大小事》發文，網友受友人請託幫忙尋找其失聯的女兒，據悉，少女今年16歲，一頭過胸的長直黑髮與平瀏海，眼睛很大，鼻上則有一顆小黑痣，長相清秀甜美。

網友表示，少女在失聯前曾認識一位男孩子，隨後便逃家失蹤超過一個禮拜，也未前往學校上課；網友透露，目前不確定少女失聯是否和剛認識的男孩有關，只是少女失聯超過一周，簡直快把少女母親的心操壞了。

據了解，少女的母親已報警尋求協助，但目前仍苦無所獲，才上網發文，希望能動員網友的力量，一起找回少女。該網友還提到，少女的媽媽只求她趕緊回家，媽媽保證不會兇她，也不會罵她，只希望少女平安的到媽媽面前，讓她放心。

尋人啟事發出後，不少網友幫忙轉發分享，寫下祝福的留言，「幫你分享出去了，希望你朋友的女兒可以平安幸福」、「推幫高調」、「有夠可愛的小孩，天啊別讓家人擔心了」、「幫妳多留意囉！加油，祝福妳早日找到」、「長得好漂亮，孩子快回家，你媽媽很擔心」。

(中時新聞網)