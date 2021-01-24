好奇為什麼有錢人總是越來越有錢嗎？其實居住環境對我們運勢影響頗大，當你想為自己改運丶添財可先從自己家裡的風水下手。星座命理專家艾菲爾老師昨（23）日就在臉書上整理了幾項富有人家常見的住家旺財方法，讓你在新的一年越住越有錢！

1丶時常把窗戶打開丶增進陽光照射

自己的住家，最好多把窗戶丶窗簾打開，以增加多一點的陽光，讓屋裡能被陽光所照射，可讓居住的人精神舒爽，不會一直處在黑暗的感覺。

2丶在屋裡點長明燈

在家里或某一個房間裡的財位「2021正財位：正西方」，擺設一盞小燈，燈泡也可以，一天24小時都需亮著。或在玄關處點也可以，如此有利自己的事業發展。因為玄關和屋主的事業丶運勢相關，是看出財運狀況的重要地方。

3丶多請朋友到自己家中聚聚

有人在家中就有人氣，房子內也不會感覺陰沈而過於安靜。因為房屋就是要人來鎮壓，如此也能增加一些陽剛氣息。

4丶沙發不要背著門

客廳是家裡的財氣聚集處，想留住自己的錢財，沙發記得要面對門，當你坐在沙發上時，可直接面對著大門，正面去迎接，財神才會進入屋裡，如果是背對門坐，財神就會給擋掉，容易讓你的錢財留不住。

5丶客廳擺招財的盆栽

客廳可以選用富貴竹以及招財樹，或葉子圓型的盆栽，這些植物意喻為吉祥丶聚財丶如意等意思。而富貴竹也可稱為萬年竹，葉片茂綠，往上生長，意喻節節高升。

6丶鋼製大門別反光

大門是財神爺光臨的第一站，如果家中大門使用的是會反光的不銹鋼材質的大門，就算財神爺來到，也會被反射嚇跑喔。建議將門換掉，或是貼上裝飾貼紙。或是可以在門前放置黑、藍色系的地墊，不銹鋼大門為金，黑藍色為水，能幫助形成「金水相生」，招財又聚氣。

★招財秘法

▍在財位放花瓶與小燈

2021正財位在「正西方」，可以擺放花瓶，裡面放少許清水，最好是取自銀行的「發財水」。另外在花瓶旁放一盞小燈，連續點亮七七四十九天，照亮你的財位，可為你招財聚財。

▍於財位擺放貔貅一對

貔貅是以錢財為食的神獸，最喜歡咬過路人的錢，吸納四方財氣。在流年財位「正西方」擺放貔貅一對，代表一陰一陽、一公一母，公的咬錢、母的守財。然後將中獎的彩券或地上撿到的錢，也就是所謂的「錢母」一併放在貔貅旁，會更利催財！若不清楚東南方位在哪，也可放在入門對角的明財位上。

(中時新聞網)