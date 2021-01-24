退伍女中士賴美樂日前在Instagram上PO出退伍令，照片中豐滿的上圍和精緻俏麗的臉蛋引發網友關注，她擔任陸軍運輸兵長達12年，平時就會在社群上分享生活美照，卻鮮少提及軍人身分，她說退伍是為了能多陪伴兒子成長，如今公開退伍令，讓網友們笑說「阿兵哥心碎了，我們機會來了」、「你退伍，全聯隊應該崩潰」。

該退伍的女中士賴美樂在Instagram上PO出手拿退伍令的自拍照，她在文中提到，民國97年畢業後聽從父母建議報考從軍，一待就是12年6個月，從小兵一路升至士官，她回想起一路上的點點滴滴，說「雖然沒有一路順遂，起碼當中都有貴人相助，還稱得上幸運吧」、「這12年6個月又24天的日子對我來說，就像是一場夢。」

賴美樂擔任陸軍運輸兵12年，平時就會在社群上分享生活美照，卻鮮少提及軍人身分，她說退伍是為了能多陪伴兒子成長。（圖／翻攝自賴美樂Instagram）

賴美樂說，從軍12年有苦有樂，曾被長官針對、生日當天被300多位同袍圍住慶生、大貨車訓練時即時挽回順利考照，還有一次次考技能證照時，都遇到許多人的幫助，還曾經被要求幾個人砍完75公頃的大樹和草，她說道「有些人讓我學到、有些人讓我得到，所有人的出現，相信都有意義，曾經一起經歷的淚水、歡笑、憤怒，還有曾在當下覺得快過不去的，這一切 會深深刻在我的腦海裡。」

賴美樂擔任陸軍運輸兵12年，平時就會在社群上分享生活美照，卻鮮少提及軍人身分，她說退伍是為了能多陪伴兒子成長。（圖／翻攝自賴美樂Instagram）

賴美樂說，因為生下小孩、曾留職停薪2年，她想要日後陪伴孩子的時間多一點，因此決定退伍，「我知道什麼選擇對我跟兒子來說才是最好，即便有人覺得我傻，但陪著孩子一起成長的時光 是用再多錢也買不來的」，她最後感傷地說，「再見了，這十年的虎皮（軍裝）人生，再見了，這十年我的青春。」

(中時新聞網)