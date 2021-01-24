Sources: USA Basketball sent out approximately 60 invitations to players expressing interest in being part of 2021 Olympic team player pool, including all the league’s big names. Team USA could be without players advancing to NBA Finals, based on timing of July Olympics in Tokyo. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 23, 2021

《ESPN》權威記者沃洛納斯基24日報導，美國籃協已跟60名球員發出邀請，期望組成今年東京奧運最強美國隊陣容，儘管打進今年NBA總冠軍賽的球員恐怕沒辦法參加，湖人「小皇帝」詹姆斯仍然表達自己想要參加東京奧運的強烈意願。

「那仍是有可能的，」詹姆斯說，「不是百分之零的機會，我會這樣講，那是因為我愛波波維奇教練。」詹皇生涯打過雅典、北京與倫敦3屆奧運，拿下2金1銅成績，2016年里約奧會卻沒參加，沒想到36歲的他，竟然還有意願打奧運。

根據沃神爆料，這支美國奧運男籃代表隊的中鋒選拔過程將很有趣，因為美國隊在2019年世界盃男籃賽失利的主因，就在內線太過薄弱，所以包含火箭中鋒伍德，以及熱火中鋒阿德巴約都將受邀，熱火一哥吉米巴特勒也在60人名單中。

《美聯社》記者雷諾斯也補充，除了詹姆斯、杜蘭特等超級球星都在這份60人名單之中，熱火「阿舍哥」鄧肯羅賓生、鵜鶘「爆鞋哥」錫安威廉森、老鷹射手崔楊、灰熊後衛莫蘭特等新星，也都入選這份大名單，接著就看怎麼挑選最終名單了。

(中時 )