《ESPN》權威記者沃洛納斯基24日報導，美國籃協已跟60名球員發出邀請，期望組成今年東京奧運最強美國隊陣容，儘管打進今年NBA總冠軍賽的球員恐怕沒辦法參加，湖人「小皇帝」詹姆斯仍然表達自己想要參加東京奧運的強烈意願。
「那仍是有可能的，」詹姆斯說，「不是百分之零的機會，我會這樣講，那是因為我愛波波維奇教練。」詹皇生涯打過雅典、北京與倫敦3屆奧運，拿下2金1銅成績，2016年里約奧會卻沒參加，沒想到36歲的他，竟然還有意願打奧運。
根據沃神爆料，這支美國奧運男籃代表隊的中鋒選拔過程將很有趣，因為美國隊在2019年世界盃男籃賽失利的主因，就在內線太過薄弱，所以包含火箭中鋒伍德，以及熱火中鋒阿德巴約都將受邀，熱火一哥吉米巴特勒也在60人名單中。
《美聯社》記者雷諾斯也補充，除了詹姆斯、杜蘭特等超級球星都在這份60人名單之中，熱火「阿舍哥」鄧肯羅賓生、鵜鶘「爆鞋哥」錫安威廉森、老鷹射手崔楊、灰熊後衛莫蘭特等新星，也都入選這份大名單，接著就看怎麼挑選最終名單了。
(中時 )
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