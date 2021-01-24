46歲電音女神謝金燕，日前才成功開完小巨蛋演唱會，認真唱跳的態度和保持多年的健美身材，都受到外界高度讚賞，近日，她在社群網站曬出舞台照，超結實的腹肌一覽無遺，連她自己也忍不住感嘆：「姐還能比這更猛嗎？」

謝金燕在社群曬出一張她舞台上的照片，只見穿著紅色短上衣搭短到可以露屁股蛋的牛仔短褲，中空造型讓她結實肌肉全都露，6塊腹肌清晰可見，一雙筆直長腿更是逆天，她笑稱腹肌被粉絲稱為「洗衣板腹肌」，但她覺得比較像6塊雞塊。

謝金燕秀46歲超狂身材。(圖／翻攝自IG)

並感嘆「大概是我這輩子的巔峰了吧！」自己也認了要練出這樣的身材很難，「姐還能比這更猛嗎？」超狂身材讓粉絲也驚呼連連，「姐的意志力真的很強」、「在現場看傻，真的不是用畫的嗎？」、「那腹肌真的跪了」。

其實，謝金燕之前曾透露過，「為了要紅很久」，私下對自己的身材要求相當嚴格，最多只吃七、八分飽，每天也會逼自己運動。之前演唱會時，她也大秀火辣好身材，美胸長腿令人驚豔，她在演唱會上，也分享曾被問到「會後悔當演藝人員？」

她坦言經歷風風雨雨，所有的一切都被放大檢視，加上網路酸民的謾罵，早已千瘡百孔，但她堅強走過來了，都是因為有粉絲的陪伴，「因為有你們，我怎麼會後悔，確實是千瘡百孔，但我很開心還能站在這裡。」

(中時新聞網)