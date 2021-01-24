台中市蓮心自強服務協會春節期間，推出多種款式的米糕年菜。（中彰投分署提供）

南投縣水里鄉勝峰茶葉生產合作社茶葉禮盒，最適合寒冷的冬天暖身有暖味。（中彰投分署提供）

春節即將到來，許多民眾已開始準備訂購年菜及採買伴手禮，勞動部勞動力發展署中彰投分署在輔導的多元就業開發方案執行單位中，精選3項具有特色的公益年菜及伴手禮，讓民眾送給最珍視的人，送禮還能兼做公益，讓您的春節禮盒更具意義。

中彰投分署長林淑媛說，分署運用多元就業開發方案協助民間團體或在地組織發展特色商品，除幫助身心障礙或中高齡等弱勢族群，也創造許多在地工作機會，春節送禮除了表達心意，還可以做愛心，中分署邀請大家一起來響應。

財團法人天主教會台中教區附設立達啟能訓練中心，為訓練心智障礙者獨立生活能力，讓他們參與製做包裝餅乾禮盒，所推出的產品主打天然無添加，讓大家吃得健康又安心，且送禮自用兩相宜，更多產品資訊請洽廖珮榕專案經理人，聯絡方式04-22028888轉169。

台中市蓮心自強服務協會是由一群具服務熱誠的青年與愛心人士為服務身心障礙朋友而成立，在春節期間，該協會推出多種款式的米糕年菜，最吸睛的是櫻花蝦干貝米糕，滿滿的櫻花蝦及干貝，料多實在，購買5份以上還有免運費優惠，歡迎民眾踴躍訂購，更多產品資訊請洽楊紫琦專案經理人，聯絡方式0988-087780。

南投水里鄉的勝峰茶葉生產合作社，為振興在地傳統茶產業及協助年邁的社員自產自銷，陸續開發紅茶粉茶、紅茶蛋糕、茶皂禮盒、袋茶包裝組等茶周邊多元化商品，更推出「茶葉與茶皂綜合禮盒」，在寒冷的冬天最適合來杯熱茶讓冰冷的身體瞬間暖和起來，更多產品資訊請洽吳佳紋專案經理人，聯絡方式0972-070741。

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