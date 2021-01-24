前台北市衛生局長邱淑媞日前批評中央流行疫情指揮中心欠缺防疫邏輯，「只剩吹捧的馬屁精、大內宣」，引發輿論熱議，對此，民進黨發言人顏若芳痛批，邱淑媞為「女版楊志良」，若無法給專業建議，就請口罩戴好閉上嘴！

衛福部桃園醫院爆發群聚感染以來，已連環爆出超過10例確診，傳染對象從原先的醫護及其家人、看護，更擴大傳染給院內90歲年長病患，並再傳染給家中同住的60歲女兒。

部桃一連串的個案爆發，讓邱淑媞看不下去，22日在臉書發文痛批，指揮中心有4個非常基本卻非常要命的邏輯錯誤，首先是醫院內有醫護感染了，那麼同院的醫護接觸者，不是應該居家隔離、檢疫或自主健康管理嗎？比照入境者，採取一人一戶的作法，或入住防疫旅館，不應危及他們的家人。邱更怒轟指揮中心，嚴重欠缺防疫邏輯。台大公衛學院專家被打到噤聲，只剩吹捧的馬屁精、大內宣，這是人民之福嗎？

對此，顏若芳23日在臉書反擊，怒轟邱淑媞是「女版楊志良」，冷血，臉皮有夠厚，天下無敵，更指出，2003年，因為前台北市長馬英九和邱淑媞的SARS和平醫院的封院錯誤決策，造成多少家庭破碎。

顏若芳痛批，無法理解一個馬英九時期的衛生局長，竟然以黨派之見來造謠病毒，更忘記自己當年SARS對台灣人民造成多少傷害，今日竟然還用這種政治性言論造成二度傷害，這件事我們無法認同並予以譴責！

現在台灣在新冠肺炎的防疫舉措上，深獲得國際肯定，也讓台灣人可以如常生活，顏若芳認為，如果邱淑媞無法給專業建議，就請口罩戴好閉上嘴，「阿中部長說戴口罩勤洗手不要噴口水」。

顏若芳更爆料，2014年邱淑媞代表國民黨參選宜蘭縣長，還被爆出「你們這次不選我，你以為我下次還會再來嗎」引發反彈，並說「還好當時沒有選妳」。

(中時新聞網)